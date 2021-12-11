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Стала известна правда о смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге
СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2021
Стала известна правда о смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге
Малолетний мальчик мог умереть из-за остановки сердца в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T01:20
2021-12-11T01:20
2021-12-11T01:20
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
приморский район
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Малолетний мальчик мог умереть из-за остановки сердца в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как сообщает издание, трагедия произошла днем в пятницу в Приморском районе города.Администратор клиники прокомментировал случившееся, подчеркнув, что ребенка увезли медики.Пресс-служба городского управления СК ранее сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, приморский район
СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
"Невские новости": мальчик умер из-за остановки сердца в частной стоматологии в Петербурге