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Стала известна правда о смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2021

Стала известна правда о смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

Малолетний мальчик мог умереть из-за остановки сердца в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T01:20

2021-12-11T01:20

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происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

приморский район

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Малолетний мальчик мог умереть из-за остановки сердца в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как сообщает издание, трагедия произошла днем в пятницу в Приморском районе города.Администратор клиники прокомментировал случившееся, подчеркнув, что ребенка увезли медики.Пресс-служба городского управления СК ранее сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20191125/1561556181.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, приморский район