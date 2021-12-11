СМИ: бывший глава администрации Трампа сдал план по отмене выборов-2020
NYT: бывший глава администрации Трампа Медоуз сдал в конгресс план по отмене выборов-2020
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучает многостраничную презентацию в PowerPoint с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года, которую передал бывший глава аппарата Белого дома при прошлой администрации Марк Медоуз, сообщают СМИ.
"Комитет палаты изучает 38-страничную презентацию в PowerPoint, наполненную экстремальными планами по отмене выборов, которую передал Медоуз", - сообщает New York Times.
10 декабря, 10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
В презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем, говорится в сообщении.
Адвокат Медоуза заявил, что тот получил презентацию по электронной почте и ничего с ней не делал. Издание сообщает и о том, кто распространял документ среди сторонников Трампа: "Фил Уолдрон, полковник в отставке и влиятельный голос в движении против результатов выборов заявил, что документ под заголовком "Мошенничество на выборах, иностранное вмешательство и варианты для 6 января" был распространен среди сторонников Трампа и на Капитолийском холме перед атакой". Как указывает издание, Уолдрон сказал, что лично не передавал презентацию Медоузу, это, возможно, сделал кто-то из его команды.
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.