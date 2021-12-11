https://ria.ru/20211211/plan-1763291081.html

СМИ: бывший глава администрации Трампа сдал план по отмене выборов-2020

СМИ: бывший глава администрации Трампа сдал план по отмене выборов-2020 - РИА Новости, 11.12.2021

СМИ: бывший глава администрации Трампа сдал план по отмене выборов-2020

Комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучает многостраничную презентацию в PowerPoint с планом действий по отмене результатов... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T18:08

2021-12-11T18:08

2021-12-11T18:08

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучает многостраничную презентацию в PowerPoint с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года, которую передал бывший глава аппарата Белого дома при прошлой администрации Марк Медоуз, сообщают СМИ."Комитет палаты изучает 38-страничную презентацию в PowerPoint, наполненную экстремальными планами по отмене выборов, которую передал Медоуз", - сообщает New York Times.В презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем, говорится в сообщении.Адвокат Медоуза заявил, что тот получил презентацию по электронной почте и ничего с ней не делал. Издание сообщает и о том, кто распространял документ среди сторонников Трампа: "Фил Уолдрон, полковник в отставке и влиятельный голос в движении против результатов выборов заявил, что документ под заголовком "Мошенничество на выборах, иностранное вмешательство и варианты для 6 января" был распространен среди сторонников Трампа и на Капитолийском холме перед атакой". Как указывает издание, Уолдрон сказал, что лично не передавал презентацию Медоузу, это, возможно, сделал кто-то из его команды.Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.

https://ria.ru/20211210/tramp-1763069026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп