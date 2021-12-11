https://ria.ru/20211211/onf-1763240581.html
ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме
ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 11.12.2021
ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T07:18
2021-12-11T07:18
2021-12-11T11:13
общество
общероссийский народный фронт
мошенничество
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Эксперт пояснила, что это работает в России уже несколько лет. Ранее такой способ применяли в основном "раздолжнители", лжеюристы и медцентры. Как отметила Лазарева, их жертвами, несмотря на широкую известность, ежегодно становятся десятки тысяч россиян. Причем злоумышленники все еще стремятся совершенствовать свои инструменты.По ее словам, усовершенствованная схема с использованием методов социальной инженерии учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Так, жертва уверена, что инструкции от оператора помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, подчеркнула она.Помимо этого, если у человека не возникло никаких сомнений и подозрений при получении рассылки и он решил позвонить сам, то для его убеждения не потребуется лишних усилий — именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику, подчеркнула собеседница агентства. Этот способ дешевле "холодного" обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше, подчеркнула Лазарева."На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках", — заявила Лазарева.Это не избавит от проблемы полностью, но поможет значительно сократить количество пострадавших от действий мошенников, заключила она.
https://ria.ru/20211211/vorovstvo-1763232828.html
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общество, общероссийский народный фронт, мошенничество, россия, евгения лазарева
07:18 11.12.2021 (обновлено: 11:13 11.12.2021)
ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме
ОНФ предупредил, что мошенники начали применять схемы, заставляющие жертв самих звонить им
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ
"За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Эксперт пояснила, что это работает в России
уже несколько лет. Ранее такой способ применяли в основном "раздолжнители", лжеюристы и медцентры. Как отметила Лазарева, их жертвами, несмотря на широкую известность, ежегодно становятся десятки тысяч россиян. Причем злоумышленники все еще стремятся совершенствовать свои инструменты.
"Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры", — рассказала Лазарева.
По ее словам, усовершенствованная схема с использованием методов социальной инженерии учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Так, жертва уверена, что инструкции от оператора помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, подчеркнула она.
Помимо этого, если у человека не возникло никаких сомнений и подозрений при получении рассылки и он решил позвонить сам, то для его убеждения не потребуется лишних усилий — именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику, подчеркнула собеседница агентства. Этот способ дешевле "холодного" обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше, подчеркнула Лазарева.
"На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках", — заявила Лазарева.
Это не избавит от проблемы полностью, но поможет значительно сократить количество пострадавших от действий мошенников, заключила она.