https://ria.ru/20211211/onf-1763240581.html

ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 11.12.2021

ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T07:18

2021-12-11T07:18

2021-12-11T11:13

общество

общероссийский народный фронт

мошенничество

россия

евгения лазарева

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Эксперт пояснила, что это работает в России уже несколько лет. Ранее такой способ применяли в основном "раздолжнители", лжеюристы и медцентры. Как отметила Лазарева, их жертвами, несмотря на широкую известность, ежегодно становятся десятки тысяч россиян. Причем злоумышленники все еще стремятся совершенствовать свои инструменты.По ее словам, усовершенствованная схема с использованием методов социальной инженерии учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Так, жертва уверена, что инструкции от оператора помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, подчеркнула она.Помимо этого, если у человека не возникло никаких сомнений и подозрений при получении рассылки и он решил позвонить сам, то для его убеждения не потребуется лишних усилий — именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику, подчеркнула собеседница агентства. Этот способ дешевле "холодного" обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше, подчеркнула Лазарева."На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках", — заявила Лазарева.Это не избавит от проблемы полностью, но поможет значительно сократить количество пострадавших от действий мошенников, заключила она.

https://ria.ru/20211211/vorovstvo-1763232828.html

https://ria.ru/20211209/moshenniki-1762829761.html

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общество, общероссийский народный фронт, мошенничество, россия, евгения лазарева