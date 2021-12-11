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В Бахрейне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Бахрейне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.12.2021

В Бахрейне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом COVID выявили в Бахрейне, сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:42

2021-12-11T14:42

2021-12-11T14:42

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КАИР, 11 дек – РИА Новости. Первый случай заражения "омикрон"-штаммом COVID выявили в Бахрейне, сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства."Выявлен случай заражения вариантом COVID-19 "омикрон". Заболевший прибыл в Бахрейн из-за рубежа, он не имел контактов внутри королевства", - сообщает минздрав Бахрейна в своем Twitter.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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