https://ria.ru/20211211/omikron-1763236954.html

В Сколтехе предложили действенный способ борьбы с "омикрон"-штаммом

В Сколтехе предложили действенный способ борьбы с "омикрон"-штаммом - РИА Новости, 11.12.2021

В Сколтехе предложили действенный способ борьбы с "омикрон"-штаммом

Закрытие воздушной границы со странами Южной Африки может быть оправданным в борьбе с новым вариантом COVID-19, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T03:11

2021-12-11T03:11

2021-12-11T10:36

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дельта-штамм коронавируса

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Закрытие воздушной границы со странами Южной Африки может быть оправданным в борьбе с новым вариантом COVID-19, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.По его словам, такая мера эффективна на ранней стадии распространения штамма.Он добавил, что любые меры, которые помогают прервать цепочку передачи вируса, позволяют сбить эпидемию."Если те неприятные оценки о свойствах "омикрона" будут подтверждаться, то я не удивлюсь, что такие меры, как локдаун, придется опять вводить", — добавил ученый.Базыкин также отметил, что омикрон-штамм распространяется в Южной Африке на фоне "дельты"."Повторное инфицирование "омикроном" у переболевших "дельтой" более часты, чем повторное инфицирование "дельтой" у таких людей. Он заражает заново людей, которые уже болели. Получается, что для "омикрона" люди выглядят как новое пастбище, на котором можно питаться", — заключил ученый.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название по 15-й букве греческого алфавита.С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры. В России пока зарегистрировали два случая заражения омикрон-штаммом — у прилетевших из ЮАР.

https://ria.ru/20211210/omikron-1763224456.html

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в мире, общество, сколковский институт науки и технологий, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий базыкин, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса