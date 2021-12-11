https://ria.ru/20211211/nft-1763188548.html
Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны
Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны - РИА Новости, 11.12.2021
Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны
Мемы продаются на NFT-аукционах за сотни тысяч долларов, а слово "блокчейн" в названии компании повышает ее стоимость в разы - почему все так помешались на этих технологиях? Блокчейн считают практически неуязвимой технологией. Если это так, почему криптовалюта все еще в "тени"? Банки, доставка, люксовые бренды: где уже активно используют блокчейн?
2021-12-11T12:00
2021-12-11T12:00
2021-12-11T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны
Мемы продаются на NFT-аукционах за сотни тысяч долларов, а слово "блокчейн" в названии компании повышает ее стоимость в разы - почему все так помешались на этих технологиях? Блокчейн считают практически неуязвимой технологией. Если это так, почему криптовалюта все еще в "тени"? Банки, доставка, люксовые бренды: где уже активно используют блокчейн?
audio/mpeg
Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны
Мемы продаются на NFT-аукционах за сотни тысяч долларов, а слово "блокчейн" в названии компании повышает ее стоимость в разы - почему все так помешались на этих технологиях? Блокчейн считают практически неуязвимой технологией. Если это так, почему криптовалюта все еще в "тени"? Банки, доставка, люксовые бренды: где уже активно используют блокчейн?
audio/mpeg
О том, почему технологии блокчейн и NFT при кажущейся безупречности с технической стороны остаются юридически беззащитны, рассказал Дмитрий Плахов — независимый эксперт и ведущий разработчик лидирующего исследовательского центра в области систем распределённого реестра Университета Иннополис, а также основатель сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны
Мемы продаются на NFT-аукционах за сотни тысяч долларов, а слово "блокчейн" в названии компании повышает ее стоимость в разы - почему все так помешались на этих технологиях? Блокчейн считают практически неуязвимой технологией. Если это так, почему криптовалюта все еще в "тени"? Банки, доставка, люксовые бренды: где уже активно используют блокчейн?