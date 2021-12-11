https://ria.ru/20211211/nakazanie-1763309107.html

В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение

В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение - РИА Новости, 11.12.2021

В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение

Председатель "Справедливой России - За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал давать пятилетний срок заключения за групповые избиения и максимально освещать в РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T23:00

2021-12-11T23:00

2021-12-11T23:00

общество

кемерово

госдума рф

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сергей миронов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал давать пятилетний срок заключения за групповые избиения и максимально освещать в СМИ эти процессы.Ранее сообщалось, что полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади, злоумышленники оказались жителями Кемерова. В пресс-службе столичного ГУМВД отметили, что они доставлены в полицию, по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее дело было передано в Следственный комитет."Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять "хулиганка". Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы - карать надо публично", - написал парламентарий в Twitter и призвал максимально освещать в СМИ эти процессы.

https://ria.ru/20211210/pensiya-1763140443.html

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общество, кемерово, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, россия