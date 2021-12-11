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В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение - РИА Новости, 11.12.2021
В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
Председатель "Справедливой России - За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал давать пятилетний срок заключения за групповые избиения и максимально освещать в РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T23:00
2021-12-11T23:00
2021-12-11T23:00
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал давать пятилетний срок заключения за групповые избиения и максимально освещать в СМИ эти процессы.Ранее сообщалось, что полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади, злоумышленники оказались жителями Кемерова. В пресс-службе столичного ГУМВД отметили, что они доставлены в полицию, по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее дело было передано в Следственный комитет."Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять "хулиганка". Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы - карать надо публично", - написал парламентарий в Twitter и призвал максимально освещать в СМИ эти процессы.
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общество, кемерово, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, россия
В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
В Госдуме призвали наказывать пятью годами заключения за групповое избиение