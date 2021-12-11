https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html

Вирусолог предсказал будущее коронавируса

Вирусолог рассказал, как эволюционирует коронавирус - РИА Новости, 11.12.2021

Вирусолог предсказал будущее коронавируса

Коронавирусу необходимо пройти две стадии эволюции, прежде чем превратиться в сезонную инфекцию, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:05

2021-12-11T11:05

2021-12-11T13:38

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Коронавирусу необходимо пройти две стадии эволюции, прежде чем превратиться в сезонную инфекцию, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков."Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши", — рассказал специалист в беседе с Ura.ru.Он подстраивается под людей, меняя определенные компоненты, пояснил академик."А хорошая фаза — уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций", — добавил Чумаков.Он предположил, что появление омикрон-варианта может говорить о втором этапе эволюции."Но давайте посмотрим. Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы, потому что пока, в общем-то, это можно трактовать и так, и так", — отметил специалист.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211211/virus-1763217081.html

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юар, воз, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии