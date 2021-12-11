https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html
Вирусолог предсказал будущее коронавируса
Вирусолог рассказал, как эволюционирует коронавирус - РИА Новости, 11.12.2021
Вирусолог предсказал будущее коронавируса
Коронавирусу необходимо пройти две стадии эволюции, прежде чем превратиться в сезонную инфекцию, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T11:05
2021-12-11T11:05
2021-12-11T13:38
распространение коронавируса
юар
воз
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Коронавирусу необходимо пройти две стадии эволюции, прежде чем превратиться в сезонную инфекцию, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков."Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши", — рассказал специалист в беседе с Ura.ru.Он подстраивается под людей, меняя определенные компоненты, пояснил академик."А хорошая фаза — уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций", — добавил Чумаков.Он предположил, что появление омикрон-варианта может говорить о втором этапе эволюции."Но давайте посмотрим. Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы, потому что пока, в общем-то, это можно трактовать и так, и так", — отметил специалист.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211211/virus-1763217081.html
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, воз, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 11.12.2021 (обновлено: 13:38 11.12.2021)
Вирусолог рассказал, как эволюционирует коронавирус
Вирусолог Чумаков: коронавирус должен пройти две стадии эволюции
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Коронавирусу необходимо пройти две стадии эволюции, прежде чем превратиться в сезонную инфекцию, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН
Петр Чумаков.
"Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши", — рассказал специалист в беседе с Ura.ru
.
Он подстраивается под людей, меняя определенные компоненты, пояснил академик.
"А хорошая фаза — уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций", — добавил Чумаков.
Он предположил, что появление омикрон-варианта может говорить о втором этапе эволюции.
"Но давайте посмотрим. Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы, потому что пока, в общем-то, это можно трактовать и так, и так", — отметил специалист.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон".