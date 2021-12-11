"Золотой Граммофон": яркие моменты премии

Группе "Ночные снайперы" награду вручили за трек "Неторопливая любовь".

"Не бывает второй премии. Любая премия всегда первая. Когда ты много работаешь, и это отмечают, — к такому невозможно привыкнуть, как и к любви", — считает Диана Арбенина, лидер команды.

Она также дала совет начинающим музыкантам — по ее мнению, нужно полагаться на талант и трудоспособность.