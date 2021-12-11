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Шоубиз
https://ria.ru/20211211/grammofon-1763242545.html
"Золотой Граммофон": яркие моменты премии
"Золотой Граммофон": яркие моменты премии - РИА Новости, 11.12.2021
"Золотой Граммофон": яркие моменты премии
В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Как прошло событие — в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:20
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шоубиз
премия "золотой граммофон"
николай басков
гарик мартиросян
иван ургант
сергей лазарев
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Как прошло событие — в фотоленте РИА Новости.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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премия "золотой граммофон", николай басков, гарик мартиросян, иван ургант, сергей лазарев, фото, дима билан (виктор белан), полина гагарина, кристина орбакайте, юлия савичева, денис клявер, диана арбенина, ани лорак, маша вебер, юрий антонов, григорий лепс, дмитрий маликов, валерий меладзе, александр панайотов, музыка, звезды, знаменитости, макsим (марина абросимова)
12:20 11.12.2021 (обновлено: 14:14 11.12.2021)
 

"Золотой Граммофон": яркие моменты премии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Как прошло событие — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Церемонию вели Гарик Мартиросян и Иван Ургант.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
1 из 22

Церемонию вели Гарик Мартиросян и Иван Ургант.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Срежиссировал торжество Алексей Голубев. На фото он с председателем совета директоров "Русской медиагруппы" Сергеем Буниным (слева).

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
2 из 22

Срежиссировал торжество Алексей Голубев. На фото он с председателем совета директоров "Русской медиагруппы" Сергеем Буниным (слева).

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одним из первых выступал Николай Басков. Он исполнил песню "Ты красивая".

"Приятно входить в тройку артистов, у которых больше всего "Золотых Граммофонов" — это Киркоров, Меладзе и я. У меня прекрасное настроение. Я счастлив, что сегодня 19-ый "Граммофон", в моих руках. Дай Бог, в следующем году будет юбилейный", — делился эмоциями Басков.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
3 из 22

Одним из первых выступал Николай Басков. Он исполнил песню "Ты красивая".

"Приятно входить в тройку артистов, у которых больше всего "Золотых Граммофонов" — это Киркоров, Меладзе и я. У меня прекрасное настроение. Я счастлив, что сегодня 19-ый "Граммофон", в моих руках. Дай Бог, в следующем году будет юбилейный", — делился эмоциями Басков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Может, Валерий Меладзе и поет "Время вышло", но его треки из личных плейлистов фанатов исчезать не собираются. Новая композиция подарила ему 17-ый "Граммофон".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
4 из 22

Может, Валерий Меладзе и поет "Время вышло", но его треки из личных плейлистов фанатов исчезать не собираются. Новая композиция подарила ему 17-ый "Граммофон".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сергей Лазарев получил награду за трек "Я не могу молчать".

В зрительном зале была его мама, и певец передал ей привет со сцены.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
5 из 22

Сергей Лазарев получил награду за трек "Я не могу молчать".

В зрительном зале была его мама, и певец передал ей привет со сцены.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Юлия Савичева устроила космическое шоу в футуристическом наряде.

"Мы подбирали костюм долго, большая команда работала над этим — и стилист с моей стороны, и со стороны Алексея Голубева — он очень классный номер сделал", — рассказывала журналистам Юлия.

Она исполнила песню "Сияй".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
6 из 22

Юлия Савичева устроила космическое шоу в футуристическом наряде.

"Мы подбирали костюм долго, большая команда работала над этим — и стилист с моей стороны, и со стороны Алексея Голубева — он очень классный номер сделал", — рассказывала журналистам Юлия.

Она исполнила песню "Сияй".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Полине Гагариной "Золотой Граммофон" достался за композицию "На расстоянии".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
7 из 22

Полине Гагариной "Золотой Граммофон" достался за композицию "На расстоянии".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Группе "Ночные снайперы" награду вручили за трек "Неторопливая любовь".

"Не бывает второй премии. Любая премия всегда первая. Когда ты много работаешь, и это отмечают, — к такому невозможно привыкнуть, как и к любви", — считает Диана Арбенина, лидер команды.

Она также дала совет начинающим музыкантам — по ее мнению, нужно полагаться на талант и трудоспособность.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
8 из 22

Группе "Ночные снайперы" награду вручили за трек "Неторопливая любовь".

"Не бывает второй премии. Любая премия всегда первая. Когда ты много работаешь, и это отмечают, — к такому невозможно привыкнуть, как и к любви", — считает Диана Арбенина, лидер команды.

Она также дала совет начинающим музыкантам — по ее мнению, нужно полагаться на талант и трудоспособность.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Арбенина раскрыла, что из молодых исполнителей ей нравится Ваня Дмитриенко.

"Я прекрасно понимаю, о чем он поет в треке "Венера-Юпитер", — сказала рокерша.

Эта песня и принесла 16-летнему музыканту "Золотой Граммофон".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
9 из 22

Арбенина раскрыла, что из молодых исполнителей ей нравится Ваня Дмитриенко.

"Я прекрасно понимаю, о чем он поет в треке "Венера-Юпитер", — сказала рокерша.

Эта песня и принесла 16-летнему музыканту "Золотой Граммофон".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Иракли и Маша Вебер получили награду за трек "Просто дождь".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
10 из 22

Иракли и Маша Вебер получили награду за трек "Просто дождь".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Это мой третий "Золотой Граммофон" за десять лет, чему я очень рад, потому что я уже думал, что больше у меня этой награды не будет", — признался журналистам Эмин Агаларов (Emin).

Заветную статуэтку ему вручили за композицию "Отпусти и лети".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
11 из 22

"Это мой третий "Золотой Граммофон" за десять лет, чему я очень рад, потому что я уже думал, что больше у меня этой награды не будет", — признался журналистам Эмин Агаларов (Emin).

Заветную статуэтку ему вручили за композицию "Отпусти и лети".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

МакSим, тяжело переболевшая в этом году Ковидом, получила статуэтку за песню "Спасибо".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
12 из 22

МакSим, тяжело переболевшая в этом году Ковидом, получила статуэтку за песню "Спасибо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Она моя" спел Дима Билан. И унес домой еще один "Золотой Граммофон".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
13 из 22

"Она моя" спел Дима Билан. И унес домой еще один "Золотой Граммофон".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кристина Орбакайте получила приз за вклад в развитие отечественной музыки.

"Я была номинантом еще самого первого "Золотого Граммофона". Конечно, понимаешь, что за прошедшее с тех пор время уже столько песен спето, столько событий в жизни пронеслось, появилось много новых артистов. Ощущение кинопленки", — делилась переживаниями певица.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
14 из 22

Кристина Орбакайте получила приз за вклад в развитие отечественной музыки.

"Я была номинантом еще самого первого "Золотого Граммофона". Конечно, понимаешь, что за прошедшее с тех пор время уже столько песен спето, столько событий в жизни пронеслось, появилось много новых артистов. Ощущение кинопленки", — делилась переживаниями певица.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Юрию Антонову вручили специальный приз "Легенда поколений".

Композитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон
15 из 22

Юрию Антонову вручили специальный приз "Легенда поколений".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Он исполнил несколько бессмертных хитов на сцене Кремлевского дворца — спел "Поверь в мечту" вместе с группой "Земляне" и "Не забывай" с ЮрКисс.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
16 из 22

Он исполнил несколько бессмертных хитов на сцене Кремлевского дворца — спел "Поверь в мечту" вместе с группой "Земляне" и "Не забывай" с ЮрКисс.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще на вечере состоялась премьера совместной песни Антонова и Григория Лепса. Композиция называется "Любимая".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
17 из 22

Еще на вечере состоялась премьера совместной песни Антонова и Григория Лепса. Композиция называется "Любимая".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Мир без твоей любви" принес Дмитрию Маликову еще один "Золотой Граммофон".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
18 из 22

"Мир без твоей любви" принес Дмитрию Маликову еще один "Золотой Граммофон".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Денис Клявер пришел на церемонию с женой Ириной.

Трек "Тебя удача найдет" оказался фартовым. За него певцу и дали премию.

"От "Граммофону" к "Граммофону" все сложнее. Надо каждый раз удивлять, в первую очередь себя, и оправдывать свое появление на сцене", — говорит певец.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
19 из 22

Денис Клявер пришел на церемонию с женой Ириной.

Трек "Тебя удача найдет" оказался фартовым. За него певцу и дали премию.

"От "Граммофону" к "Граммофону" все сложнее. Надо каждый раз удивлять, в первую очередь себя, и оправдывать свое появление на сцене", — говорит певец.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Каждый "Золотой Граммофон", — это аванс на следующий год. Ты задумываешься, чтобы такого спеть! Но у меня уже есть, чем удивить в 2022-м", — разоткровенничалась на красной дорожке Ани Лорак.

Награда в 2021-м ей досталась за трек "Наполовину".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
20 из 22

"Каждый "Золотой Граммофон", — это аванс на следующий год. Ты задумываешься, чтобы такого спеть! Но у меня уже есть, чем удивить в 2022-м", — разоткровенничалась на красной дорожке Ани Лорак.

Награда в 2021-м ей досталась за трек "Наполовину".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Это классно, необычно", — радовался Александр Панайотов своему первому "Золотому Граммофону".

Заветную статуэтку ему вручили за "Миллионы". На церемонии певец исполнил свой хит в новой аранжировке.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
21 из 22

"Это классно, необычно", — радовался Александр Панайотов своему первому "Золотому Граммофону".

Заветную статуэтку ему вручили за "Миллионы". На церемонии певец исполнил свой хит в новой аранжировке.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Мари Краймбрери статуэтку за трек "Океан" получила из рук "Русских перцев".

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
22 из 22

Мари Краймбрери статуэтку за трек "Океан" получила из рук "Русских перцев".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
 
ШоубизПремия "Золотой Граммофон"Николай БасковГарик МартиросянИван УргантСергей ЛазаревДима Билан (Виктор Белан)Полина ГагаринаКристина ОрбакайтеЮлия СавичеваДенис КляверДиана АрбенинаАни ЛоракМаша ВеберЮрий АнтоновГригорий ЛепсДмитрий МаликовВалерий МеладзеАлександр ПанайотовМузыказвездыЗнаменитостиМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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