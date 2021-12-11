"Золотой Граммофон": яркие моменты премии
Церемонию вели Гарик Мартиросян и Иван Ургант.
Срежиссировал торжество Алексей Голубев. На фото он с председателем совета директоров "Русской медиагруппы" Сергеем Буниным (слева).
Срежиссировал торжество Алексей Голубев. На фото он с председателем совета директоров "Русской медиагруппы" Сергеем Буниным (слева).
Одним из первых выступал Николай Басков. Он исполнил песню "Ты красивая".
"Приятно входить в тройку артистов, у которых больше всего "Золотых Граммофонов" — это Киркоров, Меладзе и я. У меня прекрасное настроение. Я счастлив, что сегодня 19-ый "Граммофон", в моих руках. Дай Бог, в следующем году будет юбилейный", — делился эмоциями Басков.
Одним из первых выступал Николай Басков. Он исполнил песню "Ты красивая".
"Приятно входить в тройку артистов, у которых больше всего "Золотых Граммофонов" — это Киркоров, Меладзе и я. У меня прекрасное настроение. Я счастлив, что сегодня 19-ый "Граммофон", в моих руках. Дай Бог, в следующем году будет юбилейный", — делился эмоциями Басков.
Может, Валерий Меладзе и поет "Время вышло", но его треки из личных плейлистов фанатов исчезать не собираются. Новая композиция подарила ему 17-ый "Граммофон".
Может, Валерий Меладзе и поет "Время вышло", но его треки из личных плейлистов фанатов исчезать не собираются. Новая композиция подарила ему 17-ый "Граммофон".
Сергей Лазарев получил награду за трек "Я не могу молчать".
В зрительном зале была его мама, и певец передал ей привет со сцены.
Сергей Лазарев получил награду за трек "Я не могу молчать".
В зрительном зале была его мама, и певец передал ей привет со сцены.
Юлия Савичева устроила космическое шоу в футуристическом наряде.
"Мы подбирали костюм долго, большая команда работала над этим — и стилист с моей стороны, и со стороны Алексея Голубева — он очень классный номер сделал", — рассказывала журналистам Юлия.
Она исполнила песню "Сияй".
Юлия Савичева устроила космическое шоу в футуристическом наряде.
"Мы подбирали костюм долго, большая команда работала над этим — и стилист с моей стороны, и со стороны Алексея Голубева — он очень классный номер сделал", — рассказывала журналистам Юлия.
Она исполнила песню "Сияй".
Полине Гагариной "Золотой Граммофон" достался за композицию "На расстоянии".
Полине Гагариной "Золотой Граммофон" достался за композицию "На расстоянии".
Группе "Ночные снайперы" награду вручили за трек "Неторопливая любовь".
"Не бывает второй премии. Любая премия всегда первая. Когда ты много работаешь, и это отмечают, — к такому невозможно привыкнуть, как и к любви", — считает Диана Арбенина, лидер команды.
Она также дала совет начинающим музыкантам — по ее мнению, нужно полагаться на талант и трудоспособность.
Группе "Ночные снайперы" награду вручили за трек "Неторопливая любовь".
"Не бывает второй премии. Любая премия всегда первая. Когда ты много работаешь, и это отмечают, — к такому невозможно привыкнуть, как и к любви", — считает Диана Арбенина, лидер команды.
Она также дала совет начинающим музыкантам — по ее мнению, нужно полагаться на талант и трудоспособность.
Арбенина раскрыла, что из молодых исполнителей ей нравится Ваня Дмитриенко.
"Я прекрасно понимаю, о чем он поет в треке "Венера-Юпитер", — сказала рокерша.
Эта песня и принесла 16-летнему музыканту "Золотой Граммофон".
Арбенина раскрыла, что из молодых исполнителей ей нравится Ваня Дмитриенко.
"Я прекрасно понимаю, о чем он поет в треке "Венера-Юпитер", — сказала рокерша.
Эта песня и принесла 16-летнему музыканту "Золотой Граммофон".
Иракли и Маша Вебер получили награду за трек "Просто дождь".
Иракли и Маша Вебер получили награду за трек "Просто дождь".
"Это мой третий "Золотой Граммофон" за десять лет, чему я очень рад, потому что я уже думал, что больше у меня этой награды не будет", — признался журналистам Эмин Агаларов (Emin).
Заветную статуэтку ему вручили за композицию "Отпусти и лети".
"Это мой третий "Золотой Граммофон" за десять лет, чему я очень рад, потому что я уже думал, что больше у меня этой награды не будет", — признался журналистам Эмин Агаларов (Emin).
Заветную статуэтку ему вручили за композицию "Отпусти и лети".
МакSим, тяжело переболевшая в этом году Ковидом, получила статуэтку за песню "Спасибо".
МакSим, тяжело переболевшая в этом году Ковидом, получила статуэтку за песню "Спасибо".
"Она моя" спел Дима Билан. И унес домой еще один "Золотой Граммофон".
"Она моя" спел Дима Билан. И унес домой еще один "Золотой Граммофон".
Кристина Орбакайте получила приз за вклад в развитие отечественной музыки.
"Я была номинантом еще самого первого "Золотого Граммофона". Конечно, понимаешь, что за прошедшее с тех пор время уже столько песен спето, столько событий в жизни пронеслось, появилось много новых артистов. Ощущение кинопленки", — делилась переживаниями певица.
Кристина Орбакайте получила приз за вклад в развитие отечественной музыки.
"Я была номинантом еще самого первого "Золотого Граммофона". Конечно, понимаешь, что за прошедшее с тех пор время уже столько песен спето, столько событий в жизни пронеслось, появилось много новых артистов. Ощущение кинопленки", — делилась переживаниями певица.
Юрию Антонову вручили специальный приз "Легенда поколений".
Юрию Антонову вручили специальный приз "Легенда поколений".
Он исполнил несколько бессмертных хитов на сцене Кремлевского дворца — спел "Поверь в мечту" вместе с группой "Земляне" и "Не забывай" с ЮрКисс.
Он исполнил несколько бессмертных хитов на сцене Кремлевского дворца — спел "Поверь в мечту" вместе с группой "Земляне" и "Не забывай" с ЮрКисс.
Еще на вечере состоялась премьера совместной песни Антонова и Григория Лепса. Композиция называется "Любимая".
Еще на вечере состоялась премьера совместной песни Антонова и Григория Лепса. Композиция называется "Любимая".
"Мир без твоей любви" принес Дмитрию Маликову еще один "Золотой Граммофон".
"Мир без твоей любви" принес Дмитрию Маликову еще один "Золотой Граммофон".
Денис Клявер пришел на церемонию с женой Ириной.
Трек "Тебя удача найдет" оказался фартовым. За него певцу и дали премию.
"От "Граммофону" к "Граммофону" все сложнее. Надо каждый раз удивлять, в первую очередь себя, и оправдывать свое появление на сцене", — говорит певец.
Денис Клявер пришел на церемонию с женой Ириной.
Трек "Тебя удача найдет" оказался фартовым. За него певцу и дали премию.
"От "Граммофону" к "Граммофону" все сложнее. Надо каждый раз удивлять, в первую очередь себя, и оправдывать свое появление на сцене", — говорит певец.
"Каждый "Золотой Граммофон", — это аванс на следующий год. Ты задумываешься, чтобы такого спеть! Но у меня уже есть, чем удивить в 2022-м", — разоткровенничалась на красной дорожке Ани Лорак.
Награда в 2021-м ей досталась за трек "Наполовину".
"Каждый "Золотой Граммофон", — это аванс на следующий год. Ты задумываешься, чтобы такого спеть! Но у меня уже есть, чем удивить в 2022-м", — разоткровенничалась на красной дорожке Ани Лорак.
Награда в 2021-м ей досталась за трек "Наполовину".
"Это классно, необычно", — радовался Александр Панайотов своему первому "Золотому Граммофону".
Заветную статуэтку ему вручили за "Миллионы". На церемонии певец исполнил свой хит в новой аранжировке.
"Это классно, необычно", — радовался Александр Панайотов своему первому "Золотому Граммофону".
Заветную статуэтку ему вручили за "Миллионы". На церемонии певец исполнил свой хит в новой аранжировке.
Мари Краймбрери статуэтку за трек "Океан" получила из рук "Русских перцев".
Мари Краймбрери статуэтку за трек "Океан" получила из рук "Русских перцев".