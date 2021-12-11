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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211211/grammofon-1763155083.html
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 11.12.2021
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"
В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты,... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T00:43
2021-12-11T00:43
шоубиз
дима билан (виктор белан)
николай басков
кристина орбакайте
валерий меладзе
государственный кремлевский дворец
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты, чьи песни продержали в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.В этом году статуэтку получили Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov &amp; Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мари Краймбрери, Emin, Dенис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна. Artik &amp; Asti МакSим.Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.Антонов исполнил песню "Не забывай" вместе с ЮрКиссом и песню "Любимая" со специальным гостем церемонии Григорием Лепсом. Кроме того, на премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Впервые за несколько десятилетий они вместе вышли на сцену и спели свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.Режиссером церемонии выступил Алексей Голубев. Он представил зрителям шоу, которое объединило на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра.Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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дима билан (виктор белан), николай басков, кристина орбакайте, валерий меладзе, государственный кремлевский дворец, знаменитости, шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert), премия "золотой граммофон"
00:43 11.12.2021
 
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"

Более 20 артистов стали лауреатами премии "Золотой Граммофон"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты, чьи песни продержали в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.
В этом году статуэтку получили Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мари Краймбрери, Emin, Dенис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна. Artik & Asti МакSим.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Певица Юлия Савичева.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
1 из 4

Певица Юлия Савичева.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Певец Сергей Лазарев.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
2 из 4

Певец Сергей Лазарев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Певец Николай Басков.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
3 из 4

Певец Николай Басков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант.

XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон
4 из 4

Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Певица Юлия Савичева.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Певец Сергей Лазарев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Певец Николай Басков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.
Антонов исполнил песню "Не забывай" вместе с ЮрКиссом и песню "Любимая" со специальным гостем церемонии Григорием Лепсом.
Кроме того, на премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Впервые за несколько десятилетий они вместе вышли на сцену и спели свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.
Режиссером церемонии выступил Алексей Голубев. Он представил зрителям шоу, которое объединило на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра.
Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Ани Лорак
Вчера, 07:45Шоубиз
Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса"
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Николай БасковКристина ОрбакайтеВалерий МеладзеГосударственный Кремлевский дворецЗнаменитостиШоу-бизнесЮлия Зиверт (Zivert)Премия "Золотой Граммофон"
 
 
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