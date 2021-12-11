https://ria.ru/20211211/grammofon-1763155083.html
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 11.12.2021
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"
В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты,... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T00:43
2021-12-11T00:43
2021-12-11T00:43
шоубиз
дима билан (виктор белан)
николай басков
кристина орбакайте
валерий меладзе
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты, чьи песни продержали в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.В этом году статуэтку получили Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мари Краймбрери, Emin, Dенис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна. Artik & Asti МакSим.Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.Антонов исполнил песню "Не забывай" вместе с ЮрКиссом и песню "Любимая" со специальным гостем церемонии Григорием Лепсом. Кроме того, на премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Впервые за несколько десятилетий они вместе вышли на сцену и спели свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.Режиссером церемонии выступил Алексей Голубев. Он представил зрителям шоу, которое объединило на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра.Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дима билан (виктор белан), николай басков, кристина орбакайте, валерий меладзе, государственный кремлевский дворец, знаменитости, шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert), премия "золотой граммофон"
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"
Более 20 артистов стали лауреатами премии "Золотой Граммофон"
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты, чьи песни продержали в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.
В этом году статуэтку получили Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мари Краймбрери, Emin, Dенис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна. Artik & Asti МакSим.
4 из 4
Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант.
4 из 4
Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант.
Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.
Антонов исполнил песню "Не забывай" вместе с ЮрКиссом и песню "Любимая" со специальным гостем церемонии Григорием Лепсом.
Кроме того, на премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Впервые за несколько десятилетий они вместе вышли на сцену и спели свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.
Режиссером церемонии выступил Алексей Голубев. Он представил зрителям шоу, которое объединило на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра.
Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.