https://ria.ru/20211211/grammofon-1763155083.html

Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"

Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 11.12.2021

Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"

В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты,... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T00:43

2021-12-11T00:43

2021-12-11T00:43

шоубиз

дима билан (виктор белан)

николай басков

кристина орбакайте

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Обладателями наград стали артисты, чьи песни продержали в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.В этом году статуэтку получили Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мари Краймбрери, Emin, Dенис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна. Artik & Asti МакSим.Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.Антонов исполнил песню "Не забывай" вместе с ЮрКиссом и песню "Любимая" со специальным гостем церемонии Григорием Лепсом. Кроме того, на премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Впервые за несколько десятилетий они вместе вышли на сцену и спели свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.Режиссером церемонии выступил Алексей Голубев. Он представил зрителям шоу, которое объединило на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра.Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дима билан (виктор белан), николай басков, кристина орбакайте, валерий меладзе, государственный кремлевский дворец, знаменитости, шоу-бизнес, юлия зиверт (zivert), премия "золотой граммофон"