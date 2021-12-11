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В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет

В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет - РИА Новости, 11.12.2021

В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет

Стоит ли вводить дополнительные барьеры для новогодних поездок россиян в Египет из-за омикрон-штамма, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Сергей... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T02:15

2021-12-11T02:15

2021-12-11T02:15

туризм

общество

египет

госдума рф

сергей кривоносов

россия

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Стоит ли вводить дополнительные барьеры для новогодних поездок россиян в Египет из-за омикрон-штамма, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Он назвал условие, при котором могут понадобиться ограничительные меры.В нескольких африканских государствах растет число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Если возникнет угроза распространения нового варианта возбудителя COVID-19 в Египте, России следует ввести ограничения на поездки в эту страну или дополнительные проверки прибывающих оттуда авиапассажиров, считает Кривоносов. Однако подобные меры нужно принимать только после тщательного изучения эпидемиологической обстановки на египетских курортах, добавил он.Дополнительной причиной для установления неких барьеров на пути россиян, желающих посетить Египет, может стать популярность этого направления в новогодние праздники, продолжил Кривоносов. По его мнению, туристы должны понимать все риски, связанные с поездками за рубеж в условиях распространения нового штамма коронавируса."Если Египет станет направлением с достаточно большим объемом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры. В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Это нужно, чтобы быть уверенными, что к нам не приедет дополнительное количество инфицированных новым штаммом коронавируса. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки – это достаточно серьезный риск", — заявил депутат.Сейчас лишать россиян возможности съездить в Египет не имеет смысла, добавил он."Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты. Хотя это тоже надо уточнять", — отметил Кривоносов.

https://ria.ru/20211207/egipet-1762538740.html

https://ria.ru/20211206/egipet-1762404244.html

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общество, египет, госдума рф, сергей кривоносов, россия, омикрон-штамм коронавируса