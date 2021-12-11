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Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью - РИА Новости, 11.12.2021
Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала идею создания дневных центров для детей с инвалидностью, в том числе в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T23:02
2021-12-11T23:02
2021-12-11T23:02
общество
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мария львова-белова
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала идею создания дневных центров для детей с инвалидностью, в том числе в отдаленных населенных пунктах."Проезжая по социальным учреждениям, я вижу, что 30-50% детей там - это дети при живых родителях, из нормальных семей, которые там находятся по заявлению. Это говорит о том, что мы не дорабатываем и не даем силу этой семье, мы не даем альтернативу. Если они проживают в отдаленном районе, где нет никакого ресурса, никаких форм поддержки, конечно же, семье очень сложно. Я буквально три минуты назад общалась с фондом "Перспективы" Санкт-Петербурга. Они показали прекрасное решение - центр дневного пребывания", - сказала Львова-Белова в ходе круглого стола "Особые дети - обычная жизнь".Как отметила Львова-Белова, подобные центры предоставят семье много возможностей, например выйти на работу или отдохнуть, а для ребенка это способ коммуникации и социализации.Детский омбудсмен отметила, что совместно с Минпросвещения России готовится программа обучения сотрудников школ, образовательных организаций по взаимодействию с детьми-инвалидами.
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общество, санкт-петербург, россия, мария львова-белова
Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
Омбудсмен Львова-Белова поддержала идею создать дневные центры для детей с инвалидностью