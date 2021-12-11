https://ria.ru/20211211/deti-1763309222.html

Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью

Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью - РИА Новости, 11.12.2021

Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала идею создания дневных центров для детей с инвалидностью, в том числе в... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T23:02

2021-12-11T23:02

2021-12-11T23:02

общество

санкт-петербург

россия

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_c6652fe0518f517a76ba282c4f1d37b3.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала идею создания дневных центров для детей с инвалидностью, в том числе в отдаленных населенных пунктах."Проезжая по социальным учреждениям, я вижу, что 30-50% детей там - это дети при живых родителях, из нормальных семей, которые там находятся по заявлению. Это говорит о том, что мы не дорабатываем и не даем силу этой семье, мы не даем альтернативу. Если они проживают в отдаленном районе, где нет никакого ресурса, никаких форм поддержки, конечно же, семье очень сложно. Я буквально три минуты назад общалась с фондом "Перспективы" Санкт-Петербурга. Они показали прекрасное решение - центр дневного пребывания", - сказала Львова-Белова в ходе круглого стола "Особые дети - обычная жизнь".Как отметила Львова-Белова, подобные центры предоставят семье много возможностей, например выйти на работу или отдохнуть, а для ребенка это способ коммуникации и социализации.Детский омбудсмен отметила, что совместно с Минпросвещения России готовится программа обучения сотрудников школ, образовательных организаций по взаимодействию с детьми-инвалидами.

https://ria.ru/20211108/internet-1758078434.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, мария львова-белова