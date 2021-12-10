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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211210/vystavki-1763104218.html
Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках
Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках - РИА Новости, 10.12.2021
Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках
Почти 20 предприятий Ленинградской области, представили продукцию на девяти крупных международных выставках, при этом пять компаний участвовали в таких... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:37
2021-12-10T13:37
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Почти 20 предприятий Ленинградской области, представили продукцию на девяти крупных международных выставках, при этом пять компаний участвовали в таких мероприятиях впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, выйти на международные выставки 19 предприятиям Ленобласти помог Центр поддержки экспорта региона. На шести выставках областные компании были представлены на коллективном стенде региона, а на трех – с индивидуальными экспозициями."Предприятия презентовали продукты питания, текстильную продукцию, мебель и фурнитуру, инновационные технологии, строительные материалы, оборудование и технологии для деревообработки и многое другое. Экспозиции проходили как на территории России, так и за рубежом – в Турции и Объединенных Арабских Эмиратов", — сказали в обладминистрации.Завершился "сезон" выставкой оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex в Москве. За четыре дня работы на областном стенде прошло более 40 переговоров с потенциальными партнерами из разных регионов России, Казахстана, Азербайджана, Абхазии и Италии.Участие в международных выставках для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, добавили в пресс-службе.
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россия
13:37 10.12.2021
 

Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках

© Фото : Правительство Ленинградской областиПочти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках
Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Почти 20 предприятий Ленинградской области, представили продукцию на девяти крупных международных выставках, при этом пять компаний участвовали в таких мероприятиях впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, выйти на международные выставки 19 предприятиям Ленобласти помог Центр поддержки экспорта региона. На шести выставках областные компании были представлены на коллективном стенде региона, а на трех – с индивидуальными экспозициями.
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"Предприятия презентовали продукты питания, текстильную продукцию, мебель и фурнитуру, инновационные технологии, строительные материалы, оборудование и технологии для деревообработки и многое другое. Экспозиции проходили как на территории России, так и за рубежом – в Турции и Объединенных Арабских Эмиратов", — сказали в обладминистрации.
Завершился "сезон" выставкой оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex в Москве. За четыре дня работы на областном стенде прошло более 40 переговоров с потенциальными партнерами из разных регионов России, Казахстана, Азербайджана, Абхазии и Италии.
"В планах на следующий год – организация участия предприятий Ленинградской области как минимум в пяти международных выставках. Отметим, что Центр поддержки экспорта Ленинградской области берет на себя все расходы, связанные с организацией экспозиций, компании-участники оплачивают только командировочные расходы", — уточнили в пресс-службе.
Участие в международных выставках для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, добавили в пресс-службе.
 
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