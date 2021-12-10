https://ria.ru/20211210/vystavki-1763104218.html

Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках

Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках - РИА Новости, 10.12.2021

Почти 20 МСП Ленобласти представили продукцию на международных выставках

Почти 20 предприятий Ленинградской области, представили продукцию на девяти крупных международных выставках, при этом пять компаний участвовали в таких... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:37

2021-12-10T13:37

2021-12-10T13:37

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104645_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_54ddc17f476bb631c30058f874719903.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Почти 20 предприятий Ленинградской области, представили продукцию на девяти крупных международных выставках, при этом пять компаний участвовали в таких мероприятиях впервые, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, выйти на международные выставки 19 предприятиям Ленобласти помог Центр поддержки экспорта региона. На шести выставках областные компании были представлены на коллективном стенде региона, а на трех – с индивидуальными экспозициями."Предприятия презентовали продукты питания, текстильную продукцию, мебель и фурнитуру, инновационные технологии, строительные материалы, оборудование и технологии для деревообработки и многое другое. Экспозиции проходили как на территории России, так и за рубежом – в Турции и Объединенных Арабских Эмиратов", — сказали в обладминистрации.Завершился "сезон" выставкой оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex в Москве. За четыре дня работы на областном стенде прошло более 40 переговоров с потенциальными партнерами из разных регионов России, Казахстана, Азербайджана, Абхазии и Италии.Участие в международных выставках для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211202/subsidii-1761872912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия