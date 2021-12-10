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Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.12.2021
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг
НАТО готова вести с диалог с Россией и добиваться компромиссов, но не за счет права государств на выбор своего пути, заявил генсек Североатлантического альянса... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:31
2021-12-10T22:31
2021-12-10T23:32
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. НАТО готова вести с диалог с Россией и добиваться компромиссов, но не за счет права государств на выбор своего пути, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, готов ли блок отказаться от планов по вступлению Украины в альянс."Каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь. Путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс… Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу", - сказал он.Столтенберг комментировал сделанное ранее заявление МИД РФ, в котором говорилось о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
https://ria.ru/20211210/zakharova-1763224554.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, европа, нато, россия, грузия
22:31 10.12.2021 (обновлено: 23:32 10.12.2021)
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Россия не может контролировать процесс вхождения Украины в альянс