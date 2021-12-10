Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/vstuplenie-1763227908.html
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.12.2021
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг
НАТО готова вести с диалог с Россией и добиваться компромиссов, но не за счет права государств на выбор своего пути, заявил генсек Североатлантического альянса... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:31
2021-12-10T23:32
в мире
украина
йенс столтенберг
европа
нато
россия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_425f82ab0c2fdeb1d34c1b79af531f0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. НАТО готова вести с диалог с Россией и добиваться компромиссов, но не за счет права государств на выбор своего пути, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, готов ли блок отказаться от планов по вступлению Украины в альянс."Каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь. Путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс… Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу", - сказал он.Столтенберг комментировал сделанное ранее заявление МИД РФ, в котором говорилось о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
https://ria.ru/20211210/zakharova-1763224554.html
украина
европа
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_88:0:2413:1744_1920x0_80_0_0_7c87673fd88fa326bbe93158be22a95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, йенс столтенберг, европа, нато, россия, грузия
22:31 10.12.2021 (обновлено: 23:32 10.12.2021)
 
Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: Россия не может контролировать процесс вхождения Украины в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. НАТО готова вести с диалог с Россией и добиваться компромиссов, но не за счет права государств на выбор своего пути, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, готов ли блок отказаться от планов по вступлению Украины в альянс.
"Каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь. Путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс… Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу", - сказал он.
Столтенберг комментировал сделанное ранее заявление МИД РФ, в котором говорилось о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
22:05
Захарова шуткой отреагировала на слова Зеленского о "шлагбауме" в НАТО
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергЕвропаНАТОРоссияГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи