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Ульяновская область
https://ria.ru/20211210/vrachi-1763168473.html
Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом
Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом - РИА Новости, 10.12.2021
Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом
Ульяновские врачи впервые провели в областном центре высокотехнологичную многоэтапную операцию на открытом сердце по удалению новообразования в условиях... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:53
2021-12-10T16:53
ульяновская область
врачи
александр юдин
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УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Ульяновские врачи впервые провели в областном центре высокотехнологичную многоэтапную операцию на открытом сердце по удалению новообразования в условиях "красной зоны", сообщает пресс-служба регионального правительства.Во время проведения обследования в Ульяновской областной клинической больнице у 29-летней жительницы города была обнаружена доброкачественная опухоль сердца. Медики начали подготовку документов для направления пациентки в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии для проведения оперативного вмешательства. Однако, у женщины также обнаружили коронавирус, что послужило препятствием для дальнейшего лечения в другом регионе, говорится в сообщении.По словам главы регионального Минздрава Александра Гашкова, пациентка была госпитализирована в ковидный госпиталь ЦГКБ. Для определения дальнейшей тактики лечения провели телемедицинские консультации с Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, консилиумы с участием ведущих медицинских специалистов Ульяновской области, после чего принято решение об экстренном вмешательстве.Операцию в специальных защитных костюмах успешно провела мультидисциплинарная бригада врачей Ульяновской областной клинической больницы при участии специалистов ЦГКБ и Центра кардиохирургии "Альянс клиник+".По словам врачей, послеоперационный период проходил без осложнений, сейчас пациентка выписана из стационара, уточнили в пресс-службе.
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врачи, александр юдин
16:53 10.12.2021
 

Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрачи проводят операцию на открытом сердце
Врачи проводят операцию на открытом сердце - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Ульяновские врачи впервые провели в областном центре высокотехнологичную многоэтапную операцию на открытом сердце по удалению новообразования в условиях "красной зоны", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во время проведения обследования в Ульяновской областной клинической больнице у 29-летней жительницы города была обнаружена доброкачественная опухоль сердца. Медики начали подготовку документов для направления пациентки в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии для проведения оперативного вмешательства. Однако, у женщины также обнаружили коронавирус, что послужило препятствием для дальнейшего лечения в другом регионе, говорится в сообщении.
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По словам главы регионального Минздрава Александра Гашкова, пациентка была госпитализирована в ковидный госпиталь ЦГКБ. Для определения дальнейшей тактики лечения провели телемедицинские консультации с Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, консилиумы с участием ведущих медицинских специалистов Ульяновской области, после чего принято решение об экстренном вмешательстве.
Операцию в специальных защитных костюмах успешно провела мультидисциплинарная бригада врачей Ульяновской областной клинической больницы при участии специалистов ЦГКБ и Центра кардиохирургии "Альянс клиник+".
"Нами впервые была проведена выездная операция на открытом сердце в условиях "красной зоны". Операция выполнялась с подключением пациентки к аппарату искусственного кровообращения. Мы удалили опухоль и выполнили пластику трикуспидального клапана. Длилась операция чуть более двух часов", - сообщил заведующий отделением кардиохирургии и нарушений ритма сердца УОКБ Александр Юдин.
По словам врачей, послеоперационный период проходил без осложнений, сейчас пациентка выписана из стационара, уточнили в пресс-службе.
 
Ульяновская областьврачиАлександр Юдин
 
 
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