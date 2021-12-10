https://ria.ru/20211210/vrachi-1763168473.html

Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом

Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом - РИА Новости, 10.12.2021

Ульяновские врачи спасли жизнь пациентки с опухолью сердца и ковидом

Ульяновские врачи впервые провели в областном центре высокотехнологичную многоэтапную операцию на открытом сердце по удалению новообразования в условиях... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:53

2021-12-10T16:53

2021-12-10T16:53

ульяновская область

врачи

александр юдин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100024/99/1000249968_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6f3e4dd84ebe865050b4c19fa0f320bc.jpg

УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Ульяновские врачи впервые провели в областном центре высокотехнологичную многоэтапную операцию на открытом сердце по удалению новообразования в условиях "красной зоны", сообщает пресс-служба регионального правительства.Во время проведения обследования в Ульяновской областной клинической больнице у 29-летней жительницы города была обнаружена доброкачественная опухоль сердца. Медики начали подготовку документов для направления пациентки в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии для проведения оперативного вмешательства. Однако, у женщины также обнаружили коронавирус, что послужило препятствием для дальнейшего лечения в другом регионе, говорится в сообщении.По словам главы регионального Минздрава Александра Гашкова, пациентка была госпитализирована в ковидный госпиталь ЦГКБ. Для определения дальнейшей тактики лечения провели телемедицинские консультации с Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, консилиумы с участием ведущих медицинских специалистов Ульяновской области, после чего принято решение об экстренном вмешательстве.Операцию в специальных защитных костюмах успешно провела мультидисциплинарная бригада врачей Ульяновской областной клинической больницы при участии специалистов ЦГКБ и Центра кардиохирургии "Альянс клиник+".По словам врачей, послеоперационный период проходил без осложнений, сейчас пациентка выписана из стационара, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211013/mashiny-1754416991.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

врачи, александр юдин