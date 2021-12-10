https://ria.ru/20211210/voyna-1763050486.html

Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска

Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска - РИА Новости, 10.12.2021

Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска

Немцы, отступая в 1945 году из Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области), могли взорвать в концентрационном лагере "Форштилле" до 20 тысяч советских,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:20

2021-12-10T01:20

2021-12-10T01:43

общество

ссср

нестеровский район

калининградская область

москва

великая отечественная война (1941-1945)

калининградский историко-художественный музей

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Немцы, отступая в 1945 году из Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области), могли взорвать в концентрационном лагере "Форштилле" до 20 тысяч советских, французских и польских граждан, следует из рассекреченных УФСБ по Калининградской области материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Из документа следует, что, как показали свидетели, 25 января 1945 года в лагере были сняты все посты и вся охрана, заключенные не знали, с чем это было связано. "Приблизительно в два часа ночи, когда люди в бараках спали, произошел взрыв, и все бараки вместе с людьми были разрушены", — отмечается в сводке.Затем в расположении лагеря появились немецкие охранники и всех остававшихся в живых заключенных, пытавшихся убежать в лес, ловили и расстреливали."Какое количество людей было уничтожено немцами в этом лагере путем взрыва, Гурьяновы точно не знают, но показывают, что из заключенных спаслось всего лишь несколько десятков, большинство из них были искалечены", — отмечается в документе.В другом документе рассказывается о плачевном положении узников "Офлаг-52", который располагался в городе Эбенроде (ныне поселок Пригородное Нестеровского района Калининградской области)."Время прошло уже, но эти кошмарные дни, пережитые в лагере военнопленных, незабываемы. Это самые мрачные и черные дни моей жизни", — вспоминает один из узников.По словам заключенного, в немецком лагере в день на одного человека давали 180 граммов хлеба, "какой-то суррогат, сильно крошился, привезут на машине, свалят на землю, построят по пять человек в колонну и крайний берет буханку и делит на пять человек, а когда среда и пятница, то строят по семь человек — это значит постные дни".Он отмечает, что заключенные фашистского лагеря умирали от ран, болезней, непосильной работы, голода, издевательств. "Были самоубийства, не выдерживали ужасного режима. Умирали от 50 до 200 человек (вероятно, имеется в виду ежедневно — Прим. ред.). Носили умерших на санитарных носилках, грязных от крови. Нести было очень тяжело, двоих клали головами в разные стороны, они болтались", — вспоминает узник.Самая тяжелая работа в лагере была на каменных карьерах. Заключенным не давали отдыхать, постоянно избивали палками."40 лет прошло, а я не могу забыть "нового порядка Гитлера". Мысли в голове роятся, не дают покоя, и тянет все рассказать людям", — пишет бывший узник.Эти и другие документы будут представлены в Международный день прав человека 10 декабря в Калининградском историко-художественном музее. Документы публикуются в рамках проекта "Без срока давности".

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

https://ria.ru/20210531/voyna-1734898670.html

https://ria.ru/20210520/karateli-1733059915.html

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общество, ссср, нестеровский район, калининградская область, москва, великая отечественная война (1941-1945), калининградский историко-художественный музей, россия