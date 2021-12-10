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Туризм
https://ria.ru/20211210/velikobritaniya-1763154296.html
В аэропорту Хитроу рассказали, как на пассажиров повлиял "омикрон"
В аэропорту Хитроу рассказали, как на пассажиров повлиял "омикрон" - РИА Новости, 10.12.2021
В аэропорту Хитроу рассказали, как на пассажиров повлиял "омикрон"
Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу наблюдает снижение спроса на перелеты на фоне новых ограничений из-за штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:56
2021-12-10T18:56
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ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу наблюдает снижение спроса на перелеты на фоне новых ограничений из-за штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении воздушной гавани."Новые введенные правительством ограничения на поездки еще больше снижают доверие пассажиров. Спрос снизился на 60 процентов по сравнению с уровнем до пандемии", – отмечается в сообщении.В Хитроу указали на вред для экономики из-за ограничений на поездки."Аэропорт призывает министров сократить ограничения, как только это станет безопасным, и разрешить гражданам Великобритании из стран, занесенных в красный список, изолироваться дома, чтобы они могли воссоединиться с близкими на Рождество", – подчеркивается в сообщении.По прогнозам Хитроу, к концу 2022 года пассажиропоток составит около 45 миллионов пассажиров – это чуть более половины от уровня до пандемии."Мы не ожидаем, что международные поездки восстановятся до уровня 2019 года, по крайней мере, до тех пор, пока все ограничения на поездки (включая тестирование) не будут сняты со всех рынков, которые мы обслуживаем, на обоих концах маршрута, и не будет риска введения новых ограничений, таких как карантин. Это, вероятно, произойдет через несколько лет", – добавили в Хитроу.Великобритания с 7 декабря требует у всех въезжающих в страну отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до отъезда.Ранее страна внесла в "красный" список путешествий ряд африканских стран, из которых запрещен въезд всем, кроме граждан Великобритании и Ирландии, которым предписано изолироваться в одобренном правительством карантинном учреждении в течение десяти дней и сдать два отрицательных ПЦР-теста.Ожидается, что эти временные меры будут вновь рассмотрены 20 декабря.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211113/london-1758873364.html
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юар, ирландия, великобритания, воз, новости - туризм, туристы, туризм, омикрон-штамм коронавируса
18:56 10.12.2021
 
В аэропорту Хитроу рассказали, как на пассажиров повлиял "омикрон"

Аэропорт Хитроу наблюдает снижение спроса на перелеты на фоне ограничений из-за "омикрона"

CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC0 / LadyDisdain /
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ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу наблюдает снижение спроса на перелеты на фоне новых ограничений из-за штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении воздушной гавани.
"Новые введенные правительством ограничения на поездки еще больше снижают доверие пассажиров. Спрос снизился на 60 процентов по сравнению с уровнем до пандемии", – отмечается в сообщении.
В Хитроу указали на вред для экономики из-за ограничений на поездки.
"Аэропорт призывает министров сократить ограничения, как только это станет безопасным, и разрешить гражданам Великобритании из стран, занесенных в красный список, изолироваться дома, чтобы они могли воссоединиться с близкими на Рождество", – подчеркивается в сообщении.
По прогнозам Хитроу, к концу 2022 года пассажиропоток составит около 45 миллионов пассажиров – это чуть более половины от уровня до пандемии.
"Мы не ожидаем, что международные поездки восстановятся до уровня 2019 года, по крайней мере, до тех пор, пока все ограничения на поездки (включая тестирование) не будут сняты со всех рынков, которые мы обслуживаем, на обоих концах маршрута, и не будет риска введения новых ограничений, таких как карантин. Это, вероятно, произойдет через несколько лет", – добавили в Хитроу.
Великобритания с 7 декабря требует у всех въезжающих в страну отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до отъезда.
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Ожидается, что эти временные меры будут вновь рассмотрены 20 декабря.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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