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В "Тинькофф" предупредили о сбоях в работе мобильного приложения
В "Тинькофф" предупредили о сбоях в работе мобильного приложения - РИА Новости, 10.12.2021
В "Тинькофф" предупредили о сбоях в работе мобильного приложения
Часть клиентов "Тинькофф" может испытывать временные трудности со входом в мобильное приложение, сообщил РИА Новости представитель банка. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:34
2021-12-10T17:34
2021-12-10T17:41
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тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Часть клиентов "Тинькофф" может испытывать временные трудности со входом в мобильное приложение, сообщил РИА Новости представитель банка."Есть временные затруднения у небольшой части пользователей со входом в личный кабинет, работаем над их скорейшим устранением", - сообщили в пресс-службе "Тинькофф".По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, на 17.14 мск было зафиксировано 1297 обращений. Больше всего жалоб поступило на проблемы с онлайн-банкингом (47%), еще 38% пользователей пожаловались на проблемы со входом в мобильный банк, а 15% - на работу мобильного банкинга.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.
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технологии, экономика, происшествия, общество, санкт-петербург, екатеринбург, москва, тинькофф. кредитные системы, россия
17:34 10.12.2021 (обновлено: 17:41 10.12.2021)
В "Тинькофф" предупредили о сбоях в работе мобильного приложения
"Тинькофф": часть клиентов может испытывать затруднения со входом в мобильное приложение