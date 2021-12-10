https://ria.ru/20211210/terakt-1763161432.html

Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта

Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта - РИА Новости, 10.12.2021

Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта

Турецкие силы безопасности задержали четырех подозреваемых в причастности к установке взрывного устройства, которое могло взорваться в городе Сиирт на... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:16

2021-12-10T16:16

2021-12-10T16:16

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

мардин (провинция)

сиирт (провинция)

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_b51a4d4d044aa690b24c94edfdcc2362.jpg

АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали четырех подозреваемых в причастности к установке взрывного устройства, которое могло взорваться в городе Сиирт на юго-востоке страны на митинге с участием президента Турции Тайипа Эрдогана в субботу, передает телеканал NTV со ссылкой на источник в полиции.Как ранее заявил заместитель главы правящей Партии справедливости и развития Турции Хамза Даг, взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, у злоумышленников был план взорвать его, когда тот прибудет в Сиирт. Бомба была обнаружена при досмотре машины полицейскими и уничтожена саперами.По версии полиции, взрывное устройство было заложено под машину в городе Нусайбин провинции Мардин. Трое из задержанных подозреваемых уже дали признательные показания, передает телеканал.

https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html

турция

мардин (провинция)

сиирт (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, мардин (провинция), сиирт (провинция), протесты