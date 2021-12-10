https://ria.ru/20211210/terakt-1763161432.html
Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта
Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта - РИА Новости, 10.12.2021
Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта
Турецкие силы безопасности задержали четырех подозреваемых в причастности к установке взрывного устройства, которое могло взорваться в городе Сиирт на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:16
2021-12-10T16:16
2021-12-10T16:16
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
мардин (провинция)
сиирт (провинция)
протесты
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали четырех подозреваемых в причастности к установке взрывного устройства, которое могло взорваться в городе Сиирт на юго-востоке страны на митинге с участием президента Турции Тайипа Эрдогана в субботу, передает телеканал NTV со ссылкой на источник в полиции.Как ранее заявил заместитель главы правящей Партии справедливости и развития Турции Хамза Даг, взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, у злоумышленников был план взорвать его, когда тот прибудет в Сиирт. Бомба была обнаружена при досмотре машины полицейскими и уничтожена саперами.По версии полиции, взрывное устройство было заложено под машину в городе Нусайбин провинции Мардин. Трое из задержанных подозреваемых уже дали признательные показания, передает телеканал.
https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html
турция
мардин (провинция)
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, мардин (провинция), сиирт (провинция), протесты
Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта
Четверых подозреваемых задержали в Турции после предотвращенного теракта на митинге