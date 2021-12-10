Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/sud-1763181771.html
Заседание по делу экс-депутата Петербурга Резника назначили на 17 декабря
Заседание по делу экс-депутата Петербурга Резника назначили на 17 декабря - РИА Новости, 10.12.2021
Заседание по делу экс-депутата Петербурга Резника назначили на 17 декабря
Первое заседание по рассмотрению по существу дела бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:40
2021-12-10T17:40
происшествия
санкт-петербург
максим резник
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737627153_0:213:2913:1852_1920x0_80_0_0_20b323f5c86ead1d109ba1a60bbf69bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Первое заседание по рассмотрению по существу дела бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, назначено на 17 декабря в Октябрьском районном суде, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Пашинский."Предварительное слушание закончилось. Решение ожидаемое - никаких нарушений следователем не допущено. Назначено основное судебное заседание на 17.12.2021 в 10.00", - сказал Пашинский.В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца, об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", санкции этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан. Защита депутата обжаловала меру пресечения и ее продление, но жалобы не были удовлетворены городским судом.
https://ria.ru/20210813/reznik-1745664145.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737627153_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_8fb1a18b75d51bac434dbc318b0c74c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, максим резник, россия
17:40 10.12.2021
 
Заседание по делу экс-депутата Петербурга Резника назначили на 17 декабря

Первое заседание по делу петербургского экс-депутата Резника назначили на 17 декабря

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Первое заседание по рассмотрению по существу дела бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, назначено на 17 декабря в Октябрьском районном суде, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Пашинский.
"Предварительное слушание закончилось. Решение ожидаемое - никаких нарушений следователем не допущено. Назначено основное судебное заседание на 17.12.2021 в 10.00", - сказал Пашинский.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 16:30
Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника
В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца, об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", санкции этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан. Защита депутата обжаловала меру пресечения и ее продление, но жалобы не были удовлетворены городским судом.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМаксим РезникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи