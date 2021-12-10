Заседание по делу экс-депутата Петербурга Резника назначили на 17 декабря
Первое заседание по делу петербургского экс-депутата Резника назначили на 17 декабря
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Первое заседание по рассмотрению по существу дела бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, назначено на 17 декабря в Октябрьском районном суде, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Пашинский.
"Предварительное слушание закончилось. Решение ожидаемое - никаких нарушений следователем не допущено. Назначено основное судебное заседание на 17.12.2021 в 10.00", - сказал Пашинский.
13 августа, 16:30Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника
В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца, об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", санкции этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан. Защита депутата обжаловала меру пресечения и ее продление, но жалобы не были удовлетворены городским судом.