https://ria.ru/20211210/stroyka-1763049185.html
Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти - РИА Новости, 10.12.2021
Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Президент РФ Владимир Путин пообещал обратить внимание на жалобы жителей деревни Лужицы Ленинградской области, которые обеспокоены строительством развязки рядом РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T00:58
2021-12-10T00:58
2021-12-10T09:54
общество
кингисеппский район
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москва
владимир путин
александр сокуров
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обратить внимание на жалобы жителей деревни Лужицы Ленинградской области, которые обеспокоены строительством развязки рядом с их поселением, история которого насчитывает более 500 лет.В ходе заседания СПЧ режиссёр Александр Сокуров рассказал, что получил обращение от жителей деревни Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, которые пожаловались на строительство транспортной развязки неподалеку и попросили оказать содействие в сохранении этого исторического поселения, перенеся стройку за его пределы. По словам Сокурова, эта деревня является родиной вожан — коренного малочисленного финно-угорского народа России. Первое упоминание в летописях о ней относится к 1500 году.
https://ria.ru/20211210/siroty-1763047307.html
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общество, кингисеппский район, ленинградская область, москва, владимир путин, александр сокуров, россия
00:58 10.12.2021 (обновлено: 09:54 10.12.2021)
Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Президент Путин пообещал рассмотреть жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти