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Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным
Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным - РИА Новости, 10.12.2021
Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил после решения суда в Лондоне по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, что дело основателя WikiLeaks... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:52
2021-12-10T21:52
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
москва
джулиан ассанж
эдвард сноуден
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил после решения суда в Лондоне по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, что дело основателя WikiLeaks пронизано коррупцией и процессуальным злоупотреблением.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Адвокат основателя Барри Поллак заявил, что Ассанж будет требовать пересмотра решения суда."Джулиан Ассанж - один из политзаключенных, отбывающих самый долгий срок в западном мире. Каждый уровень дела против него пронизан коррупцией и процессуальным злоупотреблением", - написал Сноуден в Twitter.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, москва, джулиан ассанж, эдвард сноуден
21:52 10.12.2021
 
Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным

Сноуден заявил, что дело Ассанжа пронизано коррупцией и процессуальным злоупотреблением

© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден общается по видеосвязи с участникам технологической конференции Web Summit в Лиссабоне
Эдвард Сноуден общается по видеосвязи с участникам технологической конференции Web Summit в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Armando Franca
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил после решения суда в Лондоне по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, что дело основателя WikiLeaks пронизано коррупцией и процессуальным злоупотреблением.
В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Адвокат основателя Барри Поллак заявил, что Ассанж будет требовать пересмотра решения суда.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
20:08
Минюст США отреагировал на решение суда по экстрадиции Ассанжа
"Джулиан Ассанж - один из политзаключенных, отбывающих самый долгий срок в западном мире. Каждый уровень дела против него пронизан коррупцией и процессуальным злоупотреблением", - написал Сноуден в Twitter.
Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
16:05
Ассанжу следовало искать убежище в России, заявила эксперт
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАМоскваДжулиан АссанжЭдвард Сноуден
 
 
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