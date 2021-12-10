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Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным

Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным - РИА Новости, 10.12.2021

Сноуден назвал Ассанжа политзаключенным

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил после решения суда в Лондоне по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, что дело основателя WikiLeaks... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:52

2021-12-10T21:52

2021-12-10T21:52

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

москва

джулиан ассанж

эдвард сноуден

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил после решения суда в Лондоне по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, что дело основателя WikiLeaks пронизано коррупцией и процессуальным злоупотреблением.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Адвокат основателя Барри Поллак заявил, что Ассанж будет требовать пересмотра решения суда."Джулиан Ассанж - один из политзаключенных, отбывающих самый долгий срок в западном мире. Каждый уровень дела против него пронизан коррупцией и процессуальным злоупотреблением", - написал Сноуден в Twitter.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

https://ria.ru/20211210/assanzh-1763209216.html

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, москва, джулиан ассанж, эдвард сноуден