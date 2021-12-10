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Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19
Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19
Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:23
2021-12-10T21:23
2021-12-10T21:32
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ил-76
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в МЧС РФ."21.16 Самолёт МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское — Волгоград — Кейптаун", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, по поручению президента спецборт ведомства Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.
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в мире, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ил-76, россия
21:23 10.12.2021 (обновлено: 21:32 10.12.2021)
Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19
Самолет МЧС с вирусологами и мобильной лабораторией вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19