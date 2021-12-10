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Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19

Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021

Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19

Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:23

2021-12-10T21:23

2021-12-10T21:32

в мире

юар

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ил-76

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в МЧС РФ."21.16 Самолёт МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское — Волгоград — Кейптаун", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, по поручению президента спецборт ведомства Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.

юар

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ил-76, россия