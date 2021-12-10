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"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска
"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска - РИА Новости, 10.12.2021
"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска
Спутники связи британской компании OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 27 декабря в 16.10 мск, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:30
2021-12-10T15:30
байконур (город)
роскосмос
союз
космос - риа наука
восточный (космодром)
плесецк (космодром)
земля
oneweb
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спутники связи британской компании OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 27 декабря в 16.10 мск, сообщает "Роскосмос".В декабре были запущены две ракеты "Союз": 5 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане с европейскими спутниками Galileo и 8 декабря с кораблем "Союз МС-20" с японскими космическими туристами с Байконура. На 13 декабря запланирован старт с Байконура тяжелой ракеты "Протон-М", а на 23 декабря, как сообщал источник РИА Новости, пуск "Ангары" с Плесецка. О других планируемых в декабре российских пусках неизвестно."На 27 декабря 2021 года в 16.10,37 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - говорится на сайте госкорпорации.Ранее сообщалось, что во время старта 27 декабря с космодрома Байконур будут впервые выведены на орбиту сразу 36 спутников OneWeb. До этого с Байконура на "Союзе" выводилось по 34 аппарата; 36 спутников запускали при стартах с космодрома Восточный. В "Роскосмосе" поясняли, что энергетические характеристики ракеты при запусках с Восточного выше, и идет работа над оптимизацией траекторий полета с Байконура.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.В 2022 году планируется шесть пусков с космодрома Байконур (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.
https://ria.ru/20211208/soyuz-1762823662.html
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байконур (город), роскосмос, союз, космос - риа наука, восточный (космодром), плесецк (космодром), земля, oneweb, протон-м
15:30 10.12.2021
 
"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска

Спутники связи OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с Байконура 27 декабря в 16.10 мск

© Фото : Роскосмос / Иван ТимошенкоРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на стартовой площадке космодрома "Байконур"
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-20 на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Роскосмос / Иван Тимошенко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спутники связи британской компании OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 27 декабря в 16.10 мск, сообщает "Роскосмос".
В декабре были запущены две ракеты "Союз": 5 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане с европейскими спутниками Galileo и 8 декабря с кораблем "Союз МС-20" с японскими космическими туристами с Байконура. На 13 декабря запланирован старт с Байконура тяжелой ракеты "Протон-М", а на 23 декабря, как сообщал источник РИА Новости, пуск "Ангары" с Плесецка. О других планируемых в декабре российских пусках неизвестно.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:51
Рогозин рассказал о выросшем спросе на пилотируемые полеты в космос
"На 27 декабря 2021 года в 16.10,37 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - говорится на сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что во время старта 27 декабря с космодрома Байконур будут впервые выведены на орбиту сразу 36 спутников OneWeb. До этого с Байконура на "Союзе" выводилось по 34 аппарата; 36 спутников запускали при стартах с космодрома Восточный. В "Роскосмосе" поясняли, что энергетические характеристики ракеты при запусках с Восточного выше, и идет работа над оптимизацией траекторий полета с Байконура.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:08
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon
В 2022 году планируется шесть пусков с космодрома Байконур (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру (10 февраля).
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.
 
Байконур (город)РоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаВосточный (космодром)Плесецк (космодром)ЗемляOneWebПротон-М
 
 
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