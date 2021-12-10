https://ria.ru/20211210/raketa-1763141688.html

"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска

"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска - РИА Новости, 10.12.2021

"Роскосмос" назвал время последнего в 2021 году пуска

Спутники связи британской компании OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 27 декабря в 16.10 мск, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:30

2021-12-10T15:30

2021-12-10T15:30

байконур (город)

роскосмос

союз

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спутники связи британской компании OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 27 декабря в 16.10 мск, сообщает "Роскосмос".В декабре были запущены две ракеты "Союз": 5 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане с европейскими спутниками Galileo и 8 декабря с кораблем "Союз МС-20" с японскими космическими туристами с Байконура. На 13 декабря запланирован старт с Байконура тяжелой ракеты "Протон-М", а на 23 декабря, как сообщал источник РИА Новости, пуск "Ангары" с Плесецка. О других планируемых в декабре российских пусках неизвестно."На 27 декабря 2021 года в 16.10,37 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - говорится на сайте госкорпорации.Ранее сообщалось, что во время старта 27 декабря с космодрома Байконур будут впервые выведены на орбиту сразу 36 спутников OneWeb. До этого с Байконура на "Союзе" выводилось по 34 аппарата; 36 спутников запускали при стартах с космодрома Восточный. В "Роскосмосе" поясняли, что энергетические характеристики ракеты при запусках с Восточного выше, и идет работа над оптимизацией траекторий полета с Байконура.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.В 2022 году планируется шесть пусков с космодрома Байконур (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20211208/soyuz-1762823662.html

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762814951.html

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