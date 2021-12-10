https://ria.ru/20211210/kosmos-1763064242.html

"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"

"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М" - РИА Новости, 10.12.2021

"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"

Пуск ракеты "Протон-М", к разгонному блоку которой ранее выявили некое замечание, запланирован на ближайший понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:30

2021-12-10T09:30

2021-12-10T09:37

роскосмос

космос - риа наука

протон-м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741651370_0:280:3022:1980_1920x0_80_0_0_f5d184d5402dbd18cf335153dfd38dbd.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пуск ракеты "Протон-М", к разгонному блоку которой ранее выявили некое замечание, запланирован на ближайший понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Ракету "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Байконур накануне. Однако вскоре после этого "Роскосмос" сообщил, что пуск переносится на резервную дату, не уточнив, на какую именно.Как уточнил позднее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, ракету сняли со старта из-за выявленного замечания к разгонному блоку "Бриз-М".Пуск ракеты был запланирован на 12 декабря в 15.09 мск, причем до этого дата тоже переносилась, и не раз. Ранее планировалось 6 декабря, но были выявлены замечания опять же к "Бризу-М". А до этого пуск переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в этом году.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс".Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.

https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html

https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, протон-м