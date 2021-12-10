09:30 10.12.2021 (обновлено: 09:37 10.12.2021)
"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
Перенесенный пуск "Протона-М" с Байконура запланировали на 13 декабря
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс космодрома Байконур
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пуск ракеты "Протон-М", к разгонному блоку которой ранее выявили некое замечание, запланирован на ближайший понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" запланирован на 13 декабря", - сказали в пресс-службе.
Ракету "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Байконур накануне. Однако вскоре после этого "Роскосмос" сообщил, что пуск переносится на резервную дату, не уточнив, на какую именно.
Как уточнил позднее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, ракету сняли со старта из-за выявленного замечания к разгонному блоку "Бриз-М".
Пуск ракеты был запланирован на 12 декабря в 15.09 мск, причем до этого дата тоже переносилась, и не раз. Ранее планировалось 6 декабря, но были выявлены замечания опять же к "Бризу-М". А до этого пуск переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.
Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в этом году.
Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс".
Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.