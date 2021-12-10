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Туризм
https://ria.ru/20211210/puteshestviya-1763117906.html
Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года
Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года - РИА Новости, 10.12.2021
Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года
Самым популярными городами для поездки по России на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону и Киржач,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:18
2021-12-10T15:19
туризм
гомель
киев
барнаул
луганск
екатеринбург
тихвин
минск
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самым популярными городами для поездки по России на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону и Киржач, сообщает Туту.ру.В десятку самых востребованных также попали Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец и Тамбов.Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород.Из других городов в число самых популярных вошли рейсы из Томска в Новосибирск, из Челябинска в Екатеринбург и из Новосибирска в Барнаул.Средний чек за автобусный билет по России за год вырос на три процента, до 823 рублей. Главным трендом 2021-ого стало увеличение доли продаж проездных документов онлайн: в большинстве регионов она приближается к четверти, а в крупных городах доходит до 38 процентов. Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней.Среди зарубежных автобусных направлений у путешественников из Москвы были наиболее востребованы Минск, Киев, Витебск, Гомель и Луганск. Из Санкт-Петербурга на автобусах в 2021 году чаще всего отправлялись в Минск и Таллин. Средний чек за билет за границу за год вырос на 11 процентов, до 1981 рубля.
https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html
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гомель, киев, барнаул, луганск, екатеринбург, тихвин, минск, витебск, челябинск, новосибирск, новый год, новости - туризм, туризм, россия, санкт-петербург, таллин, тамбов, рязань, смоленск, елец, великий новгород, тула, москва, куда поехать в выходные, куда поехать, переславль-залесский, ростов-на-дону, киржач
15:18 10.12.2021 (обновлено: 15:19 10.12.2021)
 
Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года

Эксперты рассказали, как изменились путешествия на автобусе в 2021 году

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПассажиры автобусных рейсов
Пассажиры автобусных рейсов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самым популярными городами для поездки по России на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону и Киржач, сообщает Туту.ру.
В десятку самых востребованных также попали Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец и Тамбов.
Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород.
Из других городов в число самых популярных вошли рейсы из Томска в Новосибирск, из Челябинска в Екатеринбург и из Новосибирска в Барнаул.
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Средний чек за автобусный билет по России за год вырос на три процента, до 823 рублей. Главным трендом 2021-ого стало увеличение доли продаж проездных документов онлайн: в большинстве регионов она приближается к четверти, а в крупных городах доходит до 38 процентов. Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней.
Среди зарубежных автобусных направлений у путешественников из Москвы были наиболее востребованы Минск, Киев, Витебск, Гомель и Луганск. Из Санкт-Петербурга на автобусах в 2021 году чаще всего отправлялись в Минск и Таллин. Средний чек за билет за границу за год вырос на 11 процентов, до 1981 рубля.
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