https://ria.ru/20211210/puteshestviya-1763117906.html

Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года

Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года - РИА Новости, 10.12.2021

Названы самые популярные автобусные маршруты 2021 года

Самым популярными городами для поездки по России на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону и Киржач,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:18

2021-12-10T15:18

2021-12-10T15:19

туризм

гомель

киев

барнаул

луганск

екатеринбург

тихвин

минск

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самым популярными городами для поездки по России на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону и Киржач, сообщает Туту.ру.В десятку самых востребованных также попали Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец и Тамбов.Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород.Из других городов в число самых популярных вошли рейсы из Томска в Новосибирск, из Челябинска в Екатеринбург и из Новосибирска в Барнаул.Средний чек за автобусный билет по России за год вырос на три процента, до 823 рублей. Главным трендом 2021-ого стало увеличение доли продаж проездных документов онлайн: в большинстве регионов она приближается к четверти, а в крупных городах доходит до 38 процентов. Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней.Среди зарубежных автобусных направлений у путешественников из Москвы были наиболее востребованы Минск, Киев, Витебск, Гомель и Луганск. Из Санкт-Петербурга на автобусах в 2021 году чаще всего отправлялись в Минск и Таллин. Средний чек за билет за границу за год вырос на 11 процентов, до 1981 рубля.

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

https://ria.ru/20211209/tomsk-1762709359.html

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тамбов

рязань

смоленск

елец

великий новгород

тула

москва

переславль-залесский

ростов-на-дону

киржач

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