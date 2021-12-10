https://ria.ru/20211210/pshenitsa-1763202993.html

Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы

Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы - РИА Новости, 10.12.2021

Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы

Качество российской пшеницы урожая 2021 года находится на рекордно высоком уровне, сообщила на конференции "Агрохолдинги России - 2021" директор ФГБУ "Центр... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:12

2021-12-10T19:12

2021-12-10T19:12

экономика

краснодарский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Качество российской пшеницы урожая 2021 года находится на рекордно высоком уровне, сообщила на конференции "Агрохолдинги России - 2021" директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева."В этом году была снова выявлена пшеница первого класса в объеме 7 тысяч тонн - в Воронежской области, в Алтайском крае. Пшеницы второго класса было выявлено 17 тысяч тонн - в Ставрополе и в нескольких регионах центра России, на Алтае", - сообщила Королева.Доля пшеницы третьего класса - около 47%, четвертого - 40,6%, а минимальное значение по пшенице пятого класса (фуражная) - 12,6%. "Причем традиционно пятый класс у нас никогда не опускался ниже 20% от валового сбора", - уточнила она.По ее словам, в текущем году доля пшеницы 1-3 классов составила 46,7%, в прошлом году была ниже - 33%; кроме того, 80% всего урожая пшеницы - с содержанием белка более 12,5%. Доля зерна, поврежденного клопом-черепашкой, снизилась - до 0,72% против 1% годом ранее. Королева пояснила, что с точки зрения экспорта пшеница Краснодарского края со значением 0,37% "идеально подходит под требования Саудовской Аравии и Алжира" (не более 0,5% - ред.).По данным центра, в 2021-2022 сельхозгоду (начался 1 июля) экспортировано 25,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки (на 18% ниже в годовом выражении), из них 22 миллиона тонн - зерновые культуры. К началу декабря вывезен 51% экспортного потенциала пшеницы, сообщила Королева, напомнив, что прогноз Минсельхоза РФ по экспорту пшеницы составляет 37 миллионов тонн.

https://ria.ru/20211210/prodvizhenie-1763144958.html

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экономика, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия