Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/pshenitsa-1763202993.html
Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы
Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы - РИА Новости, 10.12.2021
Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы
Качество российской пшеницы урожая 2021 года находится на рекордно высоком уровне, сообщила на конференции "Агрохолдинги России - 2021" директор ФГБУ "Центр... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:12
2021-12-10T19:12
экономика
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594584230_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_df9731ec94692daed0024a17d612a88d.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Качество российской пшеницы урожая 2021 года находится на рекордно высоком уровне, сообщила на конференции "Агрохолдинги России - 2021" директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева."В этом году была снова выявлена пшеница первого класса в объеме 7 тысяч тонн - в Воронежской области, в Алтайском крае. Пшеницы второго класса было выявлено 17 тысяч тонн - в Ставрополе и в нескольких регионах центра России, на Алтае", - сообщила Королева.Доля пшеницы третьего класса - около 47%, четвертого - 40,6%, а минимальное значение по пшенице пятого класса (фуражная) - 12,6%. "Причем традиционно пятый класс у нас никогда не опускался ниже 20% от валового сбора", - уточнила она.По ее словам, в текущем году доля пшеницы 1-3 классов составила 46,7%, в прошлом году была ниже - 33%; кроме того, 80% всего урожая пшеницы - с содержанием белка более 12,5%. Доля зерна, поврежденного клопом-черепашкой, снизилась - до 0,72% против 1% годом ранее. Королева пояснила, что с точки зрения экспорта пшеница Краснодарского края со значением 0,37% "идеально подходит под требования Саудовской Аравии и Алжира" (не более 0,5% - ред.).По данным центра, в 2021-2022 сельхозгоду (начался 1 июля) экспортировано 25,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки (на 18% ниже в годовом выражении), из них 22 миллиона тонн - зерновые культуры. К началу декабря вывезен 51% экспортного потенциала пшеницы, сообщила Королева, напомнив, что прогноз Минсельхоза РФ по экспорту пшеницы составляет 37 миллионов тонн.
https://ria.ru/20211210/prodvizhenie-1763144958.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594584230_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ab9dad210b449426683d0e668eb9f162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
19:12 10.12.2021
 

Россия в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Качество российской пшеницы урожая 2021 года находится на рекордно высоком уровне, сообщила на конференции "Агрохолдинги России - 2021" директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева.
"Можем констатировать, что в этом году рекордное количество пшеницы высокого качества", - сказала Королева, уточнив, что в рамках мониторинга было обследовано 58 миллионов тонн основных зерновых культур в 51 регионе.
"В этом году была снова выявлена пшеница первого класса в объеме 7 тысяч тонн - в Воронежской области, в Алтайском крае. Пшеницы второго класса было выявлено 17 тысяч тонн - в Ставрополе и в нескольких регионах центра России, на Алтае", - сообщила Королева.
Доля пшеницы третьего класса - около 47%, четвертого - 40,6%, а минимальное значение по пшенице пятого класса (фуражная) - 12,6%. "Причем традиционно пятый класс у нас никогда не опускался ниже 20% от валового сбора", - уточнила она.
По ее словам, в текущем году доля пшеницы 1-3 классов составила 46,7%, в прошлом году была ниже - 33%; кроме того, 80% всего урожая пшеницы - с содержанием белка более 12,5%. Доля зерна, поврежденного клопом-черепашкой, снизилась - до 0,72% против 1% годом ранее. Королева пояснила, что с точки зрения экспорта пшеница Краснодарского края со значением 0,37% "идеально подходит под требования Саудовской Аравии и Алжира" (не более 0,5% - ред.).
По данным центра, в 2021-2022 сельхозгоду (начался 1 июля) экспортировано 25,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки (на 18% ниже в годовом выражении), из них 22 миллиона тонн - зерновые культуры. К началу декабря вывезен 51% экспортного потенциала пшеницы, сообщила Королева, напомнив, что прогноз Минсельхоза РФ по экспорту пшеницы составляет 37 миллионов тонн.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
15:40
РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках
 
ЭкономикаКраснодарский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи