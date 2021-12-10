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Журналист "России сегодня" отмечена премией "Звезда Дальнего Востока"
Журналист "России сегодня" отмечена премией "Звезда Дальнего Востока" - РИА Новости, 10.12.2021
Журналист "России сегодня" отмечена премией "Звезда Дальнего Востока"
Руководитель редакции региональной информации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Оглоблина стала лауреатом общественно-деловой премии РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:09
2021-12-10T13:50
новости агентства
юрий трутнев
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Руководитель редакции региональной информации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Оглоблина стала лауреатом общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", награды вручил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Торжественная церемония награждения победителей общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" прошла в Москве в четвертый раз, награду получили представители российского и зарубежного бизнеса, участники программы "Дальневосточный гектар", журналисты и блогеры."Мы стараемся сделать так, чтобы жизнь на Дальнем Востоке становилась лучше. Хочу сказать "спасибо" всем, кто помогает нам в этом деле, кто реализует новые инвестиционные проекты, строит предприятия, создает новые рабочие места. Отдельно поблагодарить надо тех, кто информирует людей о том, что происходит на Дальнем Востоке, как развиваются наши дальневосточные регионы. Невозможно двигаться вперед без диалога с людьми. И в этой коммуникации нам помогают журналисты и блогеры", - сказал Трутнев на церемонии награждения.Журналист медиагруппы "Россия сегодня" получила премию в специальной номинации "Открытость". Также в этой номинации награждены журналисты дальневосточного отделения Первого канала и ГТРК "Владивосток" (Приморский край), регионального информационного агентства "Прима Медиа", информационного агентства "Лидер" – АиФ – Дальинформ и другие.Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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новости агентства, юрий трутнев, миа "россия сегодня", россия
13:09 10.12.2021 (обновлено: 13:50 10.12.2021)
 

Журналист "России сегодня" отмечена премией "Звезда Дальнего Востока"

© Фото : Предоставлено организаторами конкурса Руководитель редакции региональной информации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Оглоблина стала лауреатом общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", награды вручил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
 Руководитель редакции региональной информации Главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Юлия Оглоблина стала лауреатом общественно-деловой премии Звезда Дальнего Востока, награды вручил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Предоставлено организаторами конкурса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Руководитель редакции региональной информации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Оглоблина стала лауреатом общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", награды вручил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Торжественная церемония награждения победителей общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" прошла в Москве в четвертый раз, награду получили представители российского и зарубежного бизнеса, участники программы "Дальневосточный гектар", журналисты и блогеры.
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"Мы стараемся сделать так, чтобы жизнь на Дальнем Востоке становилась лучше. Хочу сказать "спасибо" всем, кто помогает нам в этом деле, кто реализует новые инвестиционные проекты, строит предприятия, создает новые рабочие места. Отдельно поблагодарить надо тех, кто информирует людей о том, что происходит на Дальнем Востоке, как развиваются наши дальневосточные регионы. Невозможно двигаться вперед без диалога с людьми. И в этой коммуникации нам помогают журналисты и блогеры", - сказал Трутнев на церемонии награждения.

Журналист медиагруппы "Россия сегодня" получила премию в специальной номинации "Открытость". Также в этой номинации награждены журналисты дальневосточного отделения Первого канала и ГТРК "Владивосток" (Приморский край), регионального информационного агентства "Прима Медиа", информационного агентства "Лидер" – АиФ – Дальинформ и другие.

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
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"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Новости агентстваЮрий ТрутневМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
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