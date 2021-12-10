https://ria.ru/20211210/premii-1763222632.html
Экологические премии правительства Москвы вручили победителям
Экологические премии правительства Москвы вручили победителям - РИА Новости, 10.12.2021
Экологические премии правительства Москвы вручили победителям
Экологические премии правительства Москвы вручили победителям в пятницу, в этом году было более 140 претендентов, сообщил на церемонии награждения заммэра Петр... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:58
2021-12-10T12:58
2021-12-10T21:47
общество
экология
москва
петр бирюков
премии
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экологические премии правительства Москвы вручили победителям в пятницу, в этом году было более 140 претендентов, сообщил на церемонии награждения заммэра Петр Бирюков.Прием заявок на соискание экологических премий стартовал в сентябре. Их могли подать образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество."Мы полагаем, что каждый проект, который разрабатывали ваши коллеги в этом соперничестве, мы его внедрим в нашу повседневную деятельность. И надо сказать, что предыдущие годы так и было. И мы видим много территорий, где общественность, где инициативы населения воплощены в реальность. Город становится краше, потому что прибавляется новыми озелененными территориями, парками, а таковых в городе сегодня более 800, а когда-то было 30 – 10 лет назад. Сегодня более 450 улиц прекрасно оформлены, прекрасно отремонтированы, и манят на свои территории", - сказал Бирюков.
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общество, экология, москва, петр бирюков, премии, городское хозяйство москвы
12:58 10.12.2021 (обновлено: 21:47 10.12.2021)
Экологические премии правительства Москвы вручили победителям
Экологические премии правительства Москвы вручили победителям
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Экологические премии правительства Москвы
вручили победителям в пятницу, в этом году было более 140 претендентов, сообщил на церемонии награждения заммэра Петр Бирюков
.
Прием заявок на соискание экологических премий стартовал в сентябре. Их могли подать образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество.
"Мы полагаем, что каждый проект, который разрабатывали ваши коллеги в этом соперничестве, мы его внедрим в нашу повседневную деятельность. И надо сказать, что предыдущие годы так и было. И мы видим много территорий, где общественность, где инициативы населения воплощены в реальность. Город становится краше, потому что прибавляется новыми озелененными территориями, парками, а таковых в городе сегодня более 800, а когда-то было 30 – 10 лет назад. Сегодня более 450 улиц прекрасно оформлены, прекрасно отремонтированы, и манят на свои территории", - сказал Бирюков.