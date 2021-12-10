Германия учится угрожать России и дружить с США

20:38 10.12.2021 (обновлено: 21:06 10.12.2021)
В Германии ищут способ припугнуть Россию через "Северный поток — 2"
FAZ: Германии нужно научиться пугать Россию и дружить с США
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новому правительству Германии нужно научиться оказывать давление на Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?" — рассуждает автор материала. По его мнению, Берлину следует присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес "Северного потока — 2", так как газопровод может стать самым эффективным рычагом давления на Москву.
В FAZ также отметили, что на "передовой" борьбы с Россией сейчас находятся США. "Европейскому cоюзу и Германии вновь отведена второстепенная роль", — заявил автор.
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, 8 декабря. Ранее к нему уже обращался украинский посол Андрей Мельник с просьбой оказать противодействие российской политике.
"Северный поток – 2"
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.
Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.
Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>