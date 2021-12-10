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Германия учится угрожать России и дружить с США
В Германии ищут способ припугнуть Россию через "Северный поток — 2" - РИА Новости, 10.12.2021
Германия учится угрожать России и дружить с США
Новому правительству Германии нужно научиться оказывать давление на Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:38
2021-12-10T21:06
экономика
в мире
сша
германия
владимир путин
ангела меркель
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новому правительству Германии нужно научиться оказывать давление на Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?" — рассуждает автор материала. По его мнению, Берлину следует присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес "Северного потока — 2", так как газопровод может стать самым эффективным рычагом давления на Москву.В FAZ также отметили, что на "передовой" борьбы с Россией сейчас находятся США. "Европейскому cоюзу и Германии вновь отведена второстепенная роль", — заявил автор.Олаф Шольц стал новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, 8 декабря. Ранее к нему уже обращался украинский посол Андрей Мельник с просьбой оказать противодействие российской политике."Северный поток – 2""Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211210/potok-1763057693.html
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сша
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, сша, германия, владимир путин, ангела меркель, нато, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия
20:38 10.12.2021 (обновлено: 21:06 10.12.2021)
 
В Германии ищут способ припугнуть Россию через "Северный поток — 2"

FAZ: Германии нужно научиться пугать Россию и дружить с США

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новому правительству Германии нужно научиться оказывать давление на Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?" — рассуждает автор материала. По его мнению, Берлину следует присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес "Северного потока — 2", так как газопровод может стать самым эффективным рычагом давления на Москву.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 07:23
В ФРГ заявили о планах устроить России "проблемы" с "Северным потоком — 2"
В FAZ также отметили, что на "передовой" борьбы с Россией сейчас находятся США. "Европейскому cоюзу и Германии вновь отведена второстепенная роль", — заявил автор.
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, 8 декабря. Ранее к нему уже обращался украинский посол Андрей Мельник с просьбой оказать противодействие российской политике.

"Северный поток – 2"

"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 14:42
Противница "Северного потока — 2" Анналена Бербок стала главой МИД Германии
Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.
Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаВ миреСШАГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельНАТОСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОлаф ШольцРоссия
 
 
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