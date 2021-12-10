https://ria.ru/20211210/potok-1763214909.html

Германия учится угрожать России и дружить с США

В Германии ищут способ припугнуть Россию через "Северный поток — 2" - РИА Новости, 10.12.2021

Германия учится угрожать России и дружить с США

Новому правительству Германии нужно научиться оказывать давление на Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:38

2021-12-10T20:38

2021-12-10T21:06

экономика

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ангела меркель

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новому правительству Германии нужно научиться оказывать давление на Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?" — рассуждает автор материала. По его мнению, Берлину следует присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес "Северного потока — 2", так как газопровод может стать самым эффективным рычагом давления на Москву.В FAZ также отметили, что на "передовой" борьбы с Россией сейчас находятся США. "Европейскому cоюзу и Германии вновь отведена второстепенная роль", — заявил автор.Олаф Шольц стал новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, 8 декабря. Ранее к нему уже обращался украинский посол Андрей Мельник с просьбой оказать противодействие российской политике."Северный поток – 2""Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211210/potok-1763057693.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-10T20:38 true PT1M46S

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