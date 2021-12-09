https://ria.ru/20211209/trebovanie-1762859385.html

Украина выдвинула ультиматум Германии из-за России

Посол Украины потребовал от нового канцлера ФРГ "холодного душа" для России - РИА Новости, 09.12.2021

Украина выдвинула ультиматум Германии из-за России

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Об этом заявил в беседе с... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:11

2021-12-09T03:11

2021-12-09T11:00

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украина

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андрей мельник

северный поток — 2

олаф шольц

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Об этом заявил в беседе с газетой Berliner Zeitung.Так, он отметил, что Киев возлагает большие надежды на новое федеральное правительство. В частности, Украина ждет "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить России "холодный душ", поскольку та якобы готовится к войне.По словам Мельника, Украина надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса", и в ближайшее время созовет "нормандский саммит" в Берлине.Кроме того, украинский посол вновь потребовал от немецкого правительства опубликовать "каталог жестких и болезненных карательных мер" в отношении России, включая запрет "Северного потока — 2".В последние недели в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211208/ukraina-1762821576.html

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

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в мире, украина, германия, дмитрий песков, нато, андрей мельник, северный поток — 2, олаф шольц, россия