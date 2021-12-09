Украина выдвинула ультиматум Германии из-за России

03:11 09.12.2021 (обновлено: 11:00 09.12.2021)
Посол Украины потребовал от нового канцлера ФРГ "холодного душа" для России
Посол Украины призвал канцлера Германии созвать саммит в "нормандском формате"
© AP Photo / Michael SohnНовый канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Об этом заявил в беседе с газетой Berliner Zeitung.
Так, он отметил, что Киев возлагает большие надежды на новое федеральное правительство. В частности, Украина ждет "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить России "холодный душ", поскольку та якобы готовится к войне.
По словам Мельника, Украина надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса", и в ближайшее время созовет "нормандский саммит" в Берлине.
Кроме того, украинский посол вновь потребовал от немецкого правительства опубликовать "каталог жестких и болезненных карательных мер" в отношении России, включая запрет "Северного потока — 2".
В последние недели в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
8 декабря, 17:12Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину