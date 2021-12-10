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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/omikron-shtamm-1763080414.html
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.12.2021
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом
Специалисты подтвердили восемь новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Японии, таким образом общее число выявленных инфицированных данным... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:16
2021-12-10T11:16
распространение коронавируса
в мире
япония
юар
воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Специалисты подтвердили восемь новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Японии, таким образом общее число выявленных инфицированных данным штаммом увеличилось до 12 человек.Как заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара, двое из восьми подтвержденных – из числа так называемых "близких контактов" дипломата из Намибии, который стал первым зарегистрированным в Японии случаем заражения штаммом "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".В конце ноября Япония ужесточила меры для въезда в страну, сняв введенные ранее послабления для студентов, бизнеса и стажеров, был введен запрет на выдачу им новых виз. Было остановлено действие и ранее выданных виз. Также был ограничен въезд из 10 африканских стран – фактически, вернуться в страну могут только граждане Японии, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств.
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в мире, япония, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:16 10.12.2021
 
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом

В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© REUTERS / Androniki ChristodoulouЛюди возле пункта тестирования на коронавирусную инфекцию в Токио, Япония
Люди возле пункта тестирования на коронавирусную инфекцию в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Androniki Christodoulou
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Специалисты подтвердили восемь новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Японии, таким образом общее число выявленных инфицированных данным штаммом увеличилось до 12 человек.
Как заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара, двое из восьми подтвержденных – из числа так называемых "близких контактов" дипломата из Намибии, который стал первым зарегистрированным в Японии случаем заражения штаммом "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
В конце ноября Япония ужесточила меры для въезда в страну, сняв введенные ранее послабления для студентов, бизнеса и стажеров, был введен запрет на выдачу им новых виз. Было остановлено действие и ранее выданных виз. Также был ограничен въезд из 10 африканских стран – фактически, вернуться в страну могут только граждане Японии, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств.
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03:59Распространение коронавируса
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