Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской конференции-презентации.По словам директора Исторического музея Алексея Левыкина, который выступал на презентации, уже произошла эволюция от краеведческого к новому типу музея — к музею локальной истории, сегодня "под концептом локальной истории понимается история места в плане его микросообщества".Как заметил директор, в современных музеях экспозиции должны создаваться "на принципах научности, достоверности и доступности", а для этого музеям необходимы как минимум продуманная техническая база и качественный кадровый состав.Глава Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов также отметил важность для музея активно работать с местным населением, делать обменные выставки, поскольку привозные проекты очень важны для муниципальных собраний.Министр культуры отметила, что многие краеведческие музеи "так или иначе" нуждаются в реконструкции. Но, кроме этого, есть и другие моменты, над которыми следует работать.Она привела пример библиотек, когда несколько лет назад все рассматривали их (кроме шести жемчужин — федеральных библиотек) как что-то архаичное и устаревшее. Но после консультаций и совместной работы с экспертами теперь они представляют собой новые пространства, больше напоминающие интернет-кафе, куда можно прийти с друзьями, провести время в разных кружках.Президент Ассоциации музеев Сахалина, директор Музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова добавила, что территориальная отдаленность музеев часто влияет на их деятельность, чувствуется и нехватка квалифицированных кадров. Она отметила, что очень важно использовать потенциал онлайн-площадок для развития музеев."Сайты и соцсети региональных площадок упрощают коммуникацию с коллегами и посетителями", — пояснила она.Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея посвящена новому направлению по совершенствованию музейной деятельности России. Идея проекта зародилась после апрельского послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с предложением направить 24 миллиарда рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект "Культура" и был включен проект "Модельный стандарт"."Модельный стандарт" — это документ рекомендательного характера, который должен определить основные положения, цели, виды, принципы деятельности музея и продемонстрировать минимальные ключевые параметры, которые обеспечат эффективную работу музея.Внедрение модельного стандарта муниципального краеведческого музея призвано определить минимальные параметры создания современных востребованных музейных пространств. В обновленном музее должны быть: специализированное оборудование (для хранения фондов, организации выставок — профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с актуальными навыками, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, разработанные программы продвижения учреждений (PR-кампаний), создание привлекательных и информативных сайтов музеев.По поручению президента России за три следующих года в рамках национального проекта "Культура" планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах (в 2022 году — 105, в 2023 году — 172, в 2024 году — 157) и еще 100 учреждений реконструировать.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской конференции-презентации.
"Как федеральное ведомство, мы должны заботиться о тех уникальных местах силы, которые сохранились в регионах, — сказала в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова. — Мы не должны забывать, что в муниципалитетах есть места, где, кроме запылившихся предметов и того, что надо любить и уважать свой край, не изменилось ничего. Как сделать так, чтобы людям хотелось там работать, молодым ребятам — хотелось приходить? Для чего мы создаем "Пушкинскую карту", если молодым некуда будет ходить?"
Министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге
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Министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге
Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, министр культуры России Ольга Любимова и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге
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Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, министр культуры России Ольга Любимова и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге
Министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге
Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, министр культуры России Ольга Любимова и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге
По словам директора Исторического музея Алексея Левыкина, который выступал на презентации, уже произошла эволюция от краеведческого к новому типу музея — к музею локальной истории, сегодня "под концептом локальной истории понимается история места в плане его микросообщества".
Как заметил директор, в современных музеях экспозиции должны создаваться "на принципах научности, достоверности и доступности", а для этого музеям необходимы как минимум продуманная техническая база и качественный кадровый состав.
Глава Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов также отметил важность для музея активно работать с местным населением, делать обменные выставки, поскольку привозные проекты очень важны для муниципальных собраний.
Министр культуры отметила, что многие краеведческие музеи "так или иначе" нуждаются в реконструкции. Но, кроме этого, есть и другие моменты, над которыми следует работать.
"Нам нужно пространство, которое наполнено смыслами, создать новую форму, которая будет привлекать молодых людей, — пояснила Любимова. — Это должно помогать учителям истории, литературы в их внешкольной программе: когда можно взять класс, прийти вместе и позаниматься в краеведческом музее".
Она привела пример библиотек, когда несколько лет назад все рассматривали их (кроме шести жемчужин — федеральных библиотек) как что-то архаичное и устаревшее. Но после консультаций и совместной работы с экспертами теперь они представляют собой новые пространства, больше напоминающие интернет-кафе, куда можно прийти с друзьями, провести время в разных кружках.
"Мы хотим сделать то же самое для муниципальных краеведческих музеев. Деньги выделены, есть поручение президента. Методологически наши звезды, гиганты, которыми мы по праву гордимся и которые известны во всем мире, должны помочь нам разработать стандарты — как, в свое время, это сделали звезды библиотечного дела", — сказала министр культуры России в интервью РИА Новости.
Президент Ассоциации музеев Сахалина, директор Музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова добавила, что территориальная отдаленность музеев часто влияет на их деятельность, чувствуется и нехватка квалифицированных кадров. Она отметила, что очень важно использовать потенциал онлайн-площадок для развития музеев.
"Сайты и соцсети региональных площадок упрощают коммуникацию с коллегами и посетителями", — пояснила она.
Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея посвящена новому направлению по совершенствованию музейной деятельности России.
Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея
Идея проекта зародилась после апрельского послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с предложением направить 24 миллиарда рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект "Культура" и был включен проект "Модельный стандарт".
"Модельный стандарт" — это документ рекомендательного характера, который должен определить основные положения, цели, виды, принципы деятельности музея и продемонстрировать минимальные ключевые параметры, которые обеспечат эффективную работу музея.
"В России много великолепных краеведческих музеев, мы хотим помочь тем, кому есть к чему стремиться, встать на ступеньку выше", — заключила Ольга Любимова.
Внедрение модельного стандарта муниципального краеведческого музея призвано определить минимальные параметры создания современных востребованных музейных пространств.
В обновленном музее должны быть: специализированное оборудование (для хранения фондов, организации выставок — профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с актуальными навыками, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, разработанные программы продвижения учреждений (PR-кампаний), создание привлекательных и информативных сайтов музеев.
По поручению президента России за три следующих года в рамках национального проекта "Культура" планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах (в 2022 году — 105, в 2023 году — 172, в 2024 году — 157) и еще 100 учреждений реконструировать.
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