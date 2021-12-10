https://ria.ru/20211210/muzei-1763180696.html

Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи

Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи - РИА Новости, 10.12.2021

Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи

Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:28

2021-12-10T18:28

2021-12-10T19:22

исторический музей

сахалин

ольга любимова

россия

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

музеи

новости культуры

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской конференции-презентации.По словам директора Исторического музея Алексея Левыкина, который выступал на презентации, уже произошла эволюция от краеведческого к новому типу музея — к музею локальной истории, сегодня "под концептом локальной истории понимается история места в плане его микросообщества".Как заметил директор, в современных музеях экспозиции должны создаваться "на принципах научности, достоверности и доступности", а для этого музеям необходимы как минимум продуманная техническая база и качественный кадровый состав.Глава Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов также отметил важность для музея активно работать с местным населением, делать обменные выставки, поскольку привозные проекты очень важны для муниципальных собраний.Министр культуры отметила, что многие краеведческие музеи "так или иначе" нуждаются в реконструкции. Но, кроме этого, есть и другие моменты, над которыми следует работать.Она привела пример библиотек, когда несколько лет назад все рассматривали их (кроме шести жемчужин — федеральных библиотек) как что-то архаичное и устаревшее. Но после консультаций и совместной работы с экспертами теперь они представляют собой новые пространства, больше напоминающие интернет-кафе, куда можно прийти с друзьями, провести время в разных кружках.Президент Ассоциации музеев Сахалина, директор Музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова добавила, что территориальная отдаленность музеев часто влияет на их деятельность, чувствуется и нехватка квалифицированных кадров. Она отметила, что очень важно использовать потенциал онлайн-площадок для развития музеев."Сайты и соцсети региональных площадок упрощают коммуникацию с коллегами и посетителями", — пояснила она.Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея посвящена новому направлению по совершенствованию музейной деятельности России. Идея проекта зародилась после апрельского послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с предложением направить 24 миллиарда рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект "Культура" и был включен проект "Модельный стандарт"."Модельный стандарт" — это документ рекомендательного характера, который должен определить основные положения, цели, виды, принципы деятельности музея и продемонстрировать минимальные ключевые параметры, которые обеспечат эффективную работу музея.Внедрение модельного стандарта муниципального краеведческого музея призвано определить минимальные параметры создания современных востребованных музейных пространств. В обновленном музее должны быть: специализированное оборудование (для хранения фондов, организации выставок — профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с актуальными навыками, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, разработанные программы продвижения учреждений (PR-кампаний), создание привлекательных и информативных сайтов музеев.По поручению президента России за три следующих года в рамках национального проекта "Культура" планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах (в 2022 году — 105, в 2023 году — 172, в 2024 году — 157) и еще 100 учреждений реконструировать.

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