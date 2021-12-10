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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/muzei-1763180696.html
Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи
Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи - РИА Новости, 10.12.2021
Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи
Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:28
2021-12-10T19:22
исторический музей
сахалин
ольга любимова
россия
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
музеи
новости культуры
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской конференции-презентации.По словам директора Исторического музея Алексея Левыкина, который выступал на презентации, уже произошла эволюция от краеведческого к новому типу музея — к музею локальной истории, сегодня "под концептом локальной истории понимается история места в плане его микросообщества".Как заметил директор, в современных музеях экспозиции должны создаваться "на принципах научности, достоверности и доступности", а для этого музеям необходимы как минимум продуманная техническая база и качественный кадровый состав.Глава Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов также отметил важность для музея активно работать с местным населением, делать обменные выставки, поскольку привозные проекты очень важны для муниципальных собраний.Министр культуры отметила, что многие краеведческие музеи "так или иначе" нуждаются в реконструкции. Но, кроме этого, есть и другие моменты, над которыми следует работать.Она привела пример библиотек, когда несколько лет назад все рассматривали их (кроме шести жемчужин — федеральных библиотек) как что-то архаичное и устаревшее. Но после консультаций и совместной работы с экспертами теперь они представляют собой новые пространства, больше напоминающие интернет-кафе, куда можно прийти с друзьями, провести время в разных кружках.Президент Ассоциации музеев Сахалина, директор Музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова добавила, что территориальная отдаленность музеев часто влияет на их деятельность, чувствуется и нехватка квалифицированных кадров. Она отметила, что очень важно использовать потенциал онлайн-площадок для развития музеев."Сайты и соцсети региональных площадок упрощают коммуникацию с коллегами и посетителями", — пояснила она.Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея посвящена новому направлению по совершенствованию музейной деятельности России. Идея проекта зародилась после апрельского послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с предложением направить 24 миллиарда рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект "Культура" и был включен проект "Модельный стандарт"."Модельный стандарт" — это документ рекомендательного характера, который должен определить основные положения, цели, виды, принципы деятельности музея и продемонстрировать минимальные ключевые параметры, которые обеспечат эффективную работу музея.Внедрение модельного стандарта муниципального краеведческого музея призвано определить минимальные параметры создания современных востребованных музейных пространств. В обновленном музее должны быть: специализированное оборудование (для хранения фондов, организации выставок — профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с актуальными навыками, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, разработанные программы продвижения учреждений (PR-кампаний), создание привлекательных и информативных сайтов музеев.По поручению президента России за три следующих года в рамках национального проекта "Культура" планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах (в 2022 году — 105, в 2023 году — 172, в 2024 году — 157) и еще 100 учреждений реконструировать.
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исторический музей, сахалин, ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), музеи, новости культуры, санкт-петербург, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, выставки
18:28 10.12.2021 (обновлено: 19:22 10.12.2021)
 
Ольга Любимова рассказала, как будут обновляться российские музеи

В Петербурге Минкультуры обсудило с экспертами модельный стандарт краеведческих музеев

© Фото : пресс-служба Министерства культурыМинистр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея
Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Руководители российских музеев обсудили модельный стандарт для обновления муниципальных краеведческих музеев вместе с Министерством культуры на Всероссийской конференции-презентации.

"Как федеральное ведомство, мы должны заботиться о тех уникальных местах силы, которые сохранились в регионах, — сказала в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова. — Мы не должны забывать, что в муниципалитетах есть места, где, кроме запылившихся предметов и того, что надо любить и уважать свой край, не изменилось ничего. Как сделать так, чтобы людям хотелось там работать, молодым ребятам — хотелось приходить? Для чего мы создаем "Пушкинскую карту", если молодым некуда будет ходить?"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

Всероссийская презентация модельного стандарта краеведческих музеев в Санкт-Петербурге
1 из 2

Министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, министр культуры России Ольга Любимова и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

Всероссийская презентация модельного стандарта краеведческих музеев в Санкт-Петербурге
2 из 2

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, министр культуры России Ольга Любимова и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, министр культуры России Ольга Любимова и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Всероссийской презентации модельного стандарта краеведческих музеев в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
По словам директора Исторического музея Алексея Левыкина, который выступал на презентации, уже произошла эволюция от краеведческого к новому типу музея — к музею локальной истории, сегодня "под концептом локальной истории понимается история места в плане его микросообщества".
Как заметил директор, в современных музеях экспозиции должны создаваться "на принципах научности, достоверности и доступности", а для этого музеям необходимы как минимум продуманная техническая база и качественный кадровый состав.
Глава Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов также отметил важность для музея активно работать с местным населением, делать обменные выставки, поскольку привозные проекты очень важны для муниципальных собраний.
© Фото : пресс-служба Министерства культурыМузей истории и культуры города Воткинска
Музей истории и культуры города Воткинска - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
Музей истории и культуры города Воткинска
Министр культуры отметила, что многие краеведческие музеи "так или иначе" нуждаются в реконструкции. Но, кроме этого, есть и другие моменты, над которыми следует работать.

"Нам нужно пространство, которое наполнено смыслами, создать новую форму, которая будет привлекать молодых людей, — пояснила Любимова. — Это должно помогать учителям истории, литературы в их внешкольной программе: когда можно взять класс, прийти вместе и позаниматься в краеведческом музее".

© Фото : пресс-служба Министерства культуры

МБУК "Дмитровский кремль"

МБУК Дмитровский кремль
1 из 2

МБУК "Дмитровский кремль"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культуры

МКУК "Старооскольский краеведческий музей"

МКУК Старооскольский краеведческий музей
2 из 2

МКУК "Старооскольский краеведческий музей"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
1 из 2

МБУК "Дмитровский кремль"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
2 из 2

МКУК "Старооскольский краеведческий музей"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
Она привела пример библиотек, когда несколько лет назад все рассматривали их (кроме шести жемчужин — федеральных библиотек) как что-то архаичное и устаревшее. Но после консультаций и совместной работы с экспертами теперь они представляют собой новые пространства, больше напоминающие интернет-кафе, куда можно прийти с друзьями, провести время в разных кружках.

"Мы хотим сделать то же самое для муниципальных краеведческих музеев. Деньги выделены, есть поручение президента. Методологически наши звезды, гиганты, которыми мы по праву гордимся и которые известны во всем мире, должны помочь нам разработать стандарты — как, в свое время, это сделали звезды библиотечного дела", — сказала министр культуры России в интервью РИА Новости.

© Фото : пресс-служба Министерства культуры

МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска"

МАУ Музей истории и культуры города Воткинска
1 из 2

МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культуры

МБУ "Музей истории города Обнинска"

МБУ Музей истории города Обнинска
2 из 2

МБУ "Музей истории города Обнинска"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
1 из 2

МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
2 из 2

МБУ "Музей истории города Обнинска"

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
Президент Ассоциации музеев Сахалина, директор Музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова добавила, что территориальная отдаленность музеев часто влияет на их деятельность, чувствуется и нехватка квалифицированных кадров. Она отметила, что очень важно использовать потенциал онлайн-площадок для развития музеев.
"Сайты и соцсети региональных площадок упрощают коммуникацию с коллегами и посетителями", — пояснила она.
Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея посвящена новому направлению по совершенствованию музейной деятельности России.
© Фото : пресс-служба Министерства культурыМинистр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея
Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея
Идея проекта зародилась после апрельского послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с предложением направить 24 миллиарда рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект "Культура" и был включен проект "Модельный стандарт".
"Модельный стандарт" — это документ рекомендательного характера, который должен определить основные положения, цели, виды, принципы деятельности музея и продемонстрировать минимальные ключевые параметры, которые обеспечат эффективную работу музея.

"В России много великолепных краеведческих музеев, мы хотим помочь тем, кому есть к чему стремиться, встать на ступеньку выше", — заключила Ольга Любимова.

Внедрение модельного стандарта муниципального краеведческого музея призвано определить минимальные параметры создания современных востребованных музейных пространств.
© Фото : пресс-служба Министерства культуры

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея
1 из 4

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культуры

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея
2 из 4

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культуры

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея
3 из 4

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культуры

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея
4 из 4

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
1 из 4

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
2 из 4

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
3 из 4

Министр культуры Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
4 из 4

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея

© Фото : пресс-служба Министерства культуры
В обновленном музее должны быть: специализированное оборудование (для хранения фондов, организации выставок — профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с актуальными навыками, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, разработанные программы продвижения учреждений (PR-кампаний), создание привлекательных и информативных сайтов музеев.
По поручению президента России за три следующих года в рамках национального проекта "Культура" планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах (в 2022 году — 105, в 2023 году — 172, в 2024 году — 157) и еще 100 учреждений реконструировать.
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