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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763072496.html
Новый клип Моргенштерна собрал полтора миллиона просмотров за первые часы
Новый клип Моргенштерна собрал полтора миллиона просмотров за первые часы - РИА Новости, 10.12.2021
Новый клип Моргенштерна собрал полтора миллиона просмотров за первые часы
Новый клип Моргенштерна на трек "Домой", выпущенный артистом 10 декабря примерно в 0.50 по московскому времени на YouTube, собрал на площадке более полутора... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:47
2021-12-10T10:55
культура
дубай (город)
москва
youtube
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новый клип Моргенштерна на трек "Домой", выпущенный артистом 10 декабря примерно в 0.50 по московскому времени на YouTube, собрал на площадке более полутора миллиона просмотров по состоянию на 10.45 утра того же дня.За десять часов клип также собрал 313 тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Сам он не комментировал этот факт.Клип снят в Дубае, куда уехал музыкант. В песне он объясняет, почему оставил Россию и что никаких препятствий покинуть страну у него не было, просто сел на поезд. "Уехал из России, ведь там стало холодно", — поет музыкант. Моргенштерн говорит, что скучает по своим машинам и дорогим украшениям. И хотя он пока не хочет домой, как Карлсон, обещает, что когда-нибудь вернется.В видео вошли кадры, снятые в ОАЭ. Там Моргенштерн и его супруга развлекаются в роскошном отеле и радуются жизни. Концертный директор рэпера накануне, комментируя РИА Новости клип, утвердительно ответил на вопрос, может ли это значить, что Моргенштерн возвращается в Москву. Он предположил, что, возможно, это будет в четверг.
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дубай (город), москва, youtube, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
10:47 10.12.2021 (обновлено: 10:55 10.12.2021)
 
Новый клип Моргенштерна собрал полтора миллиона просмотров за первые часы

За первые часы новый клип Моргенштерна собрал полтора миллиона просмотров на YouTube

© MORGENSHTERN/YouTubeMORGENSHTERN - Домой. Кадр видео
MORGENSHTERN - Домой. Кадр видео
© MORGENSHTERN/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новый клип Моргенштерна на трек "Домой", выпущенный артистом 10 декабря примерно в 0.50 по московскому времени на YouTube, собрал на площадке более полутора миллиона просмотров по состоянию на 10.45 утра того же дня.
За десять часов клип также собрал 313 тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Сам он не комментировал этот факт.
Клип снят в Дубае, куда уехал музыкант. В песне он объясняет, почему оставил Россию и что никаких препятствий покинуть страну у него не было, просто сел на поезд. "Уехал из России, ведь там стало холодно", — поет музыкант. Моргенштерн говорит, что скучает по своим машинам и дорогим украшениям. И хотя он пока не хочет домой, как Карлсон, обещает, что когда-нибудь вернется.
В видео вошли кадры, снятые в ОАЭ. Там Моргенштерн и его супруга развлекаются в роскошном отеле и радуются жизни.
Концертный директор рэпера накануне, комментируя РИА Новости клип, утвердительно ответил на вопрос, может ли это значить, что Моргенштерн возвращается в Москву. Он предположил, что, возможно, это будет в четверг.
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 08:12Шоубиз
Досье на рэперов: почему СК ими заинтересовался
 
КультураДубай (город)МоскваYouTubeШоу-бизнесНовости культурыМузыкаРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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