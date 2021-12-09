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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/morgenshtern-1762933280.html
Директор Моргенштерна рассказал, когда рэпер вернется в Москву
Директор Моргенштерна рассказал, когда рэпер вернется в Москву - РИА Новости, 09.12.2021
Директор Моргенштерна рассказал, когда рэпер вернется в Москву
Рэпер Моргенштерн, скорее всего, в четверг вернется в Москву, сообщил РИА Новости его концертный директор. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:09
2021-12-09T17:00
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн, скорее всего, в четверг вернется в Москву, сообщил РИА Новости его концертный директор.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков. Также Жорин выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять его слова как призыв.В четверг в одном из фан-аккаунтов Моргенштерна появился трек "Домой". На вопрос, может ли это значить, что рэпер возвращается в Москву, концертный директор ответил утвердительно."Наверное, в четверг", - уточнил он.Моргенштерн ранее в своем последнем посте в Instagram написал: "Я на связи. Сегодня скажу".
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общество, москва, новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн)
14:09 09.12.2021 (обновлено: 17:00 09.12.2021)
 
Директор Моргенштерна рассказал, когда рэпер вернется в Москву

Директор Моргенштерна рассказал, что рэпер вернется в Москву 9 декабря

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн, скорее всего, в четверг вернется в Москву, сообщил РИА Новости его концертный директор.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков. Также Жорин выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять его слова как призыв.
В четверг в одном из фан-аккаунтов Моргенштерна появился трек "Домой". На вопрос, может ли это значить, что рэпер возвращается в Москву, концертный директор ответил утвердительно.
"Наверное, в четверг", - уточнил он.
Моргенштерн ранее в своем последнем посте в Instagram написал: "Я на связи. Сегодня скажу".
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