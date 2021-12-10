02:07 10.12.2021 (обновлено: 09:37 10.12.2021)
"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
Пользователей Reddit восхитила месть советской танкистки Марии Октябрьской за смерть мужа
© Фото : Архив Томского областного краеведческого музеяГерой Советского Союза Мария Октябрьская
© Фото : Архив Томского областного краеведческого музея
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.
Один из юзеров напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать женщину, которая "может быть круче" певицы Тейлор Свифт.
"Мария Васильневна Октябрьская: ее мужа убили нацисты в 1941 году во время операции "Барбаросса". Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов", — ответил на это другой читатель.
В комментариях пользователи отдали дань уважения советской танкистке.
"Она была чертовски крутой. Наряду с нашими соотечественниками-американцами, которые тоже воевали. Нужно сражаться за правое дело, вне зависимости от места", — написал Peakomegaflare.
"Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", — обратил внимание Previous_Reporter_63.
"Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам", — посоветовал читателям TheRedditornator.
"Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", — считает ZombieOfTheWest.
"И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", — уточнил IngVegas.
7 мая 2013, 11:42Военная история томички и ее танка "Боевая подруга"Вещи и фотографии Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая во время войны сумела заработать денег, купить на них танк и отправилась на нем из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа, бережно хранят в областном краеведческом музее, а именем легендарной женщины названа одна из гимназий областного центра.
Муж Марии Октябрьской погиб в боях под Киевом в конце лета 1941 года. Женщина распродала все имущество и зарабатывала вышивкой, благодаря чему скопила 50 тысяч рублей. В итоге она купила танк Т-34, обучилась его водить и в 1943-м отправилась из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. В январе 1944 года танк "Боевая подруга" был подбит в Витебской области, а Мария получила тяжелое ранение. Два месяца спустя она умерла в госпитале.
Название "Боевая подруга" впоследствии унаследовал другой танк, а затем третий и четвертый. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.