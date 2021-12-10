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"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа - РИА Новости, 10.12.2021
"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:07
2021-12-10T09:37
в мире
общество
киев
витебская область
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
тейлор свифт (певица)
reddit
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.Один из юзеров напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать женщину, которая "может быть круче" певицы Тейлор Свифт.В комментариях пользователи отдали дань уважения советской танкистке."Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", — обратил внимание Previous_Reporter_63."Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", — считает ZombieOfTheWest."И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", — уточнил IngVegas.Муж Марии Октябрьской погиб в боях под Киевом в конце лета 1941 года. Женщина распродала все имущество и зарабатывала вышивкой, благодаря чему скопила 50 тысяч рублей. В итоге она купила танк Т-34, обучилась его водить и в 1943-м отправилась из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. В январе 1944 года танк "Боевая подруга" был подбит в Витебской области, а Мария получила тяжелое ранение. Два месяца спустя она умерла в госпитале.Название "Боевая подруга" впоследствии унаследовал другой танк, а затем третий и четвертый. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.
https://ria.ru/20130507/499408815.html
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в мире, общество, киев, витебская область, т-34, великая отечественная война (1941-1945), тейлор свифт (певица), reddit, мария октябрьская
02:07 10.12.2021 (обновлено: 09:37 10.12.2021)
 
"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа

Пользователей Reddit восхитила месть советской танкистки Марии Октябрьской за смерть мужа

© Фото : Архив Томского областного краеведческого музеяГерой Советского Союза Мария Октябрьская
Герой Советского Союза Мария Октябрьская - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Архив Томского областного краеведческого музея
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.
Один из юзеров напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать женщину, которая "может быть круче" певицы Тейлор Свифт.

"Мария Васильневна Октябрьская: ее мужа убили нацисты в 1941 году во время операции "Барбаросса". Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов", — ответил на это другой читатель.

В комментариях пользователи отдали дань уважения советской танкистке.

"Она была чертовски крутой. Наряду с нашими соотечественниками-американцами, которые тоже воевали. Нужно сражаться за правое дело, вне зависимости от места", — написал Peakomegaflare.

"Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", — обратил внимание Previous_Reporter_63.

"Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам", — посоветовал читателям TheRedditornator.

"Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", — считает ZombieOfTheWest.
"И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", — уточнил IngVegas.
Герой Советского Союза Мария Октябрьская - РИА Новости, 1920, 07.05.2013
7 мая 2013, 11:42
Военная история томички и ее танка "Боевая подруга"Вещи и фотографии Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая во время войны сумела заработать денег, купить на них танк и отправилась на нем из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа, бережно хранят в областном краеведческом музее, а именем легендарной женщины названа одна из гимназий областного центра.
Муж Марии Октябрьской погиб в боях под Киевом в конце лета 1941 года. Женщина распродала все имущество и зарабатывала вышивкой, благодаря чему скопила 50 тысяч рублей. В итоге она купила танк Т-34, обучилась его водить и в 1943-м отправилась из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. В январе 1944 года танк "Боевая подруга" был подбит в Витебской области, а Мария получила тяжелое ранение. Два месяца спустя она умерла в госпитале.
Название "Боевая подруга" впоследствии унаследовал другой танк, а затем третий и четвертый. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.
Художник Евгений Кобытев - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 02:51
Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
 
В миреОбществоКиевВитебская областьТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)Тейлор Свифт (певица)RedditМария Октябрьская
 
 
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