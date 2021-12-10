https://ria.ru/20211210/mest-1763051678.html

"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа

"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа - РИА Новости, 10.12.2021

"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа

Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:07

2021-12-10T02:07

2021-12-10T09:37

в мире

общество

киев

витебская область

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

тейлор свифт (певица)

reddit

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.Один из юзеров напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать женщину, которая "может быть круче" певицы Тейлор Свифт.В комментариях пользователи отдали дань уважения советской танкистке."Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", — обратил внимание Previous_Reporter_63."Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", — считает ZombieOfTheWest."И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", — уточнил IngVegas.Муж Марии Октябрьской погиб в боях под Киевом в конце лета 1941 года. Женщина распродала все имущество и зарабатывала вышивкой, благодаря чему скопила 50 тысяч рублей. В итоге она купила танк Т-34, обучилась его водить и в 1943-м отправилась из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. В январе 1944 года танк "Боевая подруга" был подбит в Витебской области, а Мария получила тяжелое ранение. Два месяца спустя она умерла в госпитале.Название "Боевая подруга" впоследствии унаследовал другой танк, а затем третий и четвертый. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.

https://ria.ru/20130507/499408815.html

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в мире, общество, киев, витебская область, т-34, великая отечественная война (1941-1945), тейлор свифт (певица), reddit, мария октябрьская