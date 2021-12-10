https://ria.ru/20211210/meropriyatiya-1763124699.html

В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники

В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники - РИА Новости, 10.12.2021

В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:19

2021-12-10T14:19

2021-12-10T14:19

общество

алкоголь

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новый год

султан хамзаев

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время новогодних праздников в качестве альтернативы чрезмерному потреблению алкоголя гражданами, обращение имеется в распоряжении РИА Новости."В преддверии новогодних праздников предлагаю обсудить возможные бесплатные культурно-досуговые мероприятия как действенную альтернативу пагубным явлениям", - указывается в обращении к министру культуры.Как отмечает политик, смертность в новогодние праздники от употребления алкоголя возрастает. По его данным, количество пожаров в домах увеличивается на 170%, растет число случаев бытовых конфликтов, ДТП с летальным исходом. "Ежедневная смертность граждан в новогодние праздники по причинам, прямо связанным с употреблением алкоголя, вырастает на несколько тысяч случаев", - отмечает депутат.По слова парламентария, бюджетных денег хватит на реализацию инициативы, "государство может себе позволить 10 дней в году организовать бесплатный досуг для россиян".Хамзаев предлагает Минкультуры оценить целесообразность инициативы и вынести ее на общественное обсуждение.

https://ria.ru/20211207/alkogol-1762638471.html

https://ria.ru/20211210/alkogol-1763054740.html

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общество, алкоголь, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новый год, султан хамзаев, ольга любимова, россия