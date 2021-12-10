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В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники
В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:19
2021-12-10T14:19
общество
алкоголь
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новый год
султан хамзаев
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время новогодних праздников в качестве альтернативы чрезмерному потреблению алкоголя гражданами, обращение имеется в распоряжении РИА Новости."В преддверии новогодних праздников предлагаю обсудить возможные бесплатные культурно-досуговые мероприятия как действенную альтернативу пагубным явлениям", - указывается в обращении к министру культуры.Как отмечает политик, смертность в новогодние праздники от употребления алкоголя возрастает. По его данным, количество пожаров в домах увеличивается на 170%, растет число случаев бытовых конфликтов, ДТП с летальным исходом. "Ежедневная смертность граждан в новогодние праздники по причинам, прямо связанным с употреблением алкоголя, вырастает на несколько тысяч случаев", - отмечает депутат.По слова парламентария, бюджетных денег хватит на реализацию инициативы, "государство может себе позволить 10 дней в году организовать бесплатный досуг для россиян".Хамзаев предлагает Минкультуры оценить целесообразность инициативы и вынести ее на общественное обсуждение.
https://ria.ru/20211207/alkogol-1762638471.html
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общество, алкоголь, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новый год, султан хамзаев, ольга любимова, россия
14:19 10.12.2021
 
В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники

Депутат Хамзаев попросил Минкультуры организовать бесплатные мероприятия на Новый год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время новогодних праздников в качестве альтернативы чрезмерному потреблению алкоголя гражданами, обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии новогодних праздников предлагаю обсудить возможные бесплатные культурно-досуговые мероприятия как действенную альтернативу пагубным явлениям", - указывается в обращении к министру культуры.
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Как отмечает политик, смертность в новогодние праздники от употребления алкоголя возрастает. По его данным, количество пожаров в домах увеличивается на 170%, растет число случаев бытовых конфликтов, ДТП с летальным исходом. "Ежедневная смертность граждан в новогодние праздники по причинам, прямо связанным с употреблением алкоголя, вырастает на несколько тысяч случаев", - отмечает депутат.
По слова парламентария, бюджетных денег хватит на реализацию инициативы, "государство может себе позволить 10 дней в году организовать бесплатный досуг для россиян".
Хамзаев предлагает Минкультуры оценить целесообразность инициативы и вынести ее на общественное обсуждение.
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ОбществоАлкогольГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новый годСултан ХамзаевОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
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