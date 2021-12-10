https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763083850.html

Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса

Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021

Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:30

2021-12-10T11:30

2021-12-10T11:55

юар

брикс

россия

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

в мире

индия

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус COVID-19 и его мутации, следует из заявления офиса лидера."Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии.Отмечается, что инициатива является частью сотрудничества в рамках БРИКС в "целях повышения готовности и реагирования на пандемию".Ранее президенты РФ и ЮАР договорились о направлении в республику группы вирусологов и медоборудования. Путин обсудил с президентом ЮАР взаимодействие в контексте штамма "омикрон".Как сообщил позднее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР.

https://ria.ru/20211210/prognoz-1763074609.html

юар

россия

индия

бразилия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, брикс, россия, омикрон-штамм коронавируса, в мире, индия, бразилия, китай, коронавирусы, сирил рамафоса, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)