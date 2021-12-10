https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763083850.html
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:30
2021-12-10T11:30
2021-12-10T11:55
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус COVID-19 и его мутации, следует из заявления офиса лидера."Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии.Отмечается, что инициатива является частью сотрудничества в рамках БРИКС в "целях повышения готовности и реагирования на пандемию".Ранее президенты РФ и ЮАР договорились о направлении в республику группы вирусологов и медоборудования. Путин обсудил с президентом ЮАР взаимодействие в контексте штамма "омикрон".Как сообщил позднее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР.
https://ria.ru/20211210/prognoz-1763074609.html
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юар, брикс, россия, омикрон-штамм коронавируса, в мире, индия, бразилия, китай, коронавирусы, сирил рамафоса, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:30 10.12.2021 (обновлено: 11:55 10.12.2021)
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса
Президент ЮАР Рамафоса пригласил ученых из БРИКС, для изучения коронавируса и его мутаций