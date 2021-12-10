Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763083850.html
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:30
2021-12-10T11:55
юар
брикс
россия
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
в мире
индия
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус COVID-19 и его мутации, следует из заявления офиса лидера."Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии.Отмечается, что инициатива является частью сотрудничества в рамках БРИКС в "целях повышения готовности и реагирования на пандемию".Ранее президенты РФ и ЮАР договорились о направлении в республику группы вирусологов и медоборудования. Путин обсудил с президентом ЮАР взаимодействие в контексте штамма "омикрон".Как сообщил позднее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР.
https://ria.ru/20211210/prognoz-1763074609.html
юар
россия
индия
бразилия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_168:0:3000:2124_1920x0_80_0_0_7ca6960186cb4ff7fa92e2de6e64b848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, брикс, россия, омикрон-штамм коронавируса, в мире, индия, бразилия, китай, коронавирусы, сирил рамафоса, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:30 10.12.2021 (обновлено: 11:55 10.12.2021)
 
Президент ЮАР пригласил российских ученых для изучения коронавируса

Президент ЮАР Рамафоса пригласил ученых из БРИКС, для изучения коронавируса и его мутаций

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса пригласил ученых из стран БРИКС прибыть в страну и вместе с местными специалистами исследовать вирус COVID-19 и его мутации, следует из заявления офиса лидера.
"Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии.
Мужчина в защитной маске - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10:48Распространение коронавируса
Аналитики JPMorgan назвали сроки полного завершения пандемии коронавируса
Отмечается, что инициатива является частью сотрудничества в рамках БРИКС в "целях повышения готовности и реагирования на пандемию".
Ранее президенты РФ и ЮАР договорились о направлении в республику группы вирусологов и медоборудования. Путин обсудил с президентом ЮАР взаимодействие в контексте штамма "омикрон".
Как сообщил позднее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаЮАРБРИКСРоссияОмикрон-штамм коронавирусаВ миреИндияБразилияКитайКоронавирусыСирил РамафосаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи