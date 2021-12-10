https://ria.ru/20211210/korabl-1763059636.html

В Совфеде прокомментировали провокацию с украинским кораблем в Черном море

В Совфеде прокомментировали провокацию с украинским кораблем в Черном море - РИА Новости, 10.12.2021

В Совфеде прокомментировали провокацию с украинским кораблем в Черном море

Украина вряд ли решится на повторение провокации с военным кораблем в Чёрном море, самые близкие ее союзники не поддержали бы Киев, если бы корабль попытался... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:24

2021-12-10T08:24

2021-12-10T08:24

в мире

украина

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

черное море

крымский мост

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украина вряд ли решится на повторение провокации с военным кораблем в Чёрном море, самые близкие ее союзники не поддержали бы Киев, если бы корабль попытался нарушить российскую границу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Если бы украинский корабль не развернулся, его бы остановили на подходе к Керченскому мосту, а в случае неповиновения была бы применена сила. В такой ситуации даже самые близкие союзники Украины осудили бы ее действия", - заявил Джабаров.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Корабль развернулся обратно в то время, когда пришли сообщения о завершении телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.Джабаров подчеркнул, что четкие и профессиональные действия погранслужбы ФСБ позволили защитить российскую границу. "И в результате этих действий Киев понял, что Россия шутить не будет", - сказал сенатор.По его словам, инцидент напоминает провокацию, устроенную в бытность президентства Петра Порошенко.Двадцать пятого ноября 2018 года два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных, а спустя два месяца РФ передала все три корабля.

https://ria.ru/20211209/korabl-1763045369.html

https://ria.ru/20211210/korabl-1763051359.html

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в мире, украина, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, черное море, крымский мост, россия