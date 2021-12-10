https://ria.ru/20211210/klimat-1763123522.html
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата - РИА Новости, 10.12.2021
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата
Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:15
2021-12-10T14:15
2021-12-10T14:15
наука
общество
сочи
российская академия наук
климат
александр сергеев (ран)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149029/73/1490297385_0:174:3078:1905_1920x0_80_0_0_7d6c42c099dea6f04ef5a1c96721f8f9.jpg
СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень важен для укрепления российских позиций в международной климатической повестке, заявил президент РАН Александр Сергеев.На полях Конгресса молодых ученых, проходящего в Сочи, журналисты попросили Сергеева рассказать, чем Год науки и технологий, проходящий в России в 2021 году, запомнился ему с точки зрения конкретных открытий."В этом году наши ученые определили, что ввиду того, что полярное лето стало более длинным, исключительно эффективно и мощно идет депонирование СО2 на морской поверхности", - сказал СергеевПо его словам, водоросли, находящиеся в 10 метрах от морской поверхности, в российских арктических морях поглощают углекислый газ "гораздо более эффективнее", чем в других."Это великолепное открытие", - подчеркнул Сергеев.Ученые во всем мире сейчас изучают, какие природные системы и в какой степени поглощают углекислый газ.
https://ria.ru/20211207/klimat-1762559238.html
https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149029/73/1490297385_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b3565644875b93e8c1d3436a7a78b12b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, российская академия наук, климат, александр сергеев (ран), россия
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата
Глава РАН Сергеев: арктические моря эффективнее, чем другие, поглощают углекислый газ