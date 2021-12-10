https://ria.ru/20211210/klimat-1763123522.html

Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата

Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата - РИА Новости, 10.12.2021

Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата

Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:15

2021-12-10T14:15

2021-12-10T14:15

наука

общество

сочи

российская академия наук

климат

александр сергеев (ран)

россия

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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень важен для укрепления российских позиций в международной климатической повестке, заявил президент РАН Александр Сергеев.На полях Конгресса молодых ученых, проходящего в Сочи, журналисты попросили Сергеева рассказать, чем Год науки и технологий, проходящий в России в 2021 году, запомнился ему с точки зрения конкретных открытий."В этом году наши ученые определили, что ввиду того, что полярное лето стало более длинным, исключительно эффективно и мощно идет депонирование СО2 на морской поверхности", - сказал СергеевПо его словам, водоросли, находящиеся в 10 метрах от морской поверхности, в российских арктических морях поглощают углекислый газ "гораздо более эффективнее", чем в других."Это великолепное открытие", - подчеркнул Сергеев.Ученые во всем мире сейчас изучают, какие природные системы и в какой степени поглощают углекислый газ.

https://ria.ru/20211207/klimat-1762559238.html

https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html

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общество, сочи, российская академия наук, климат, александр сергеев (ран), россия