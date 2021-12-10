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Наука
https://ria.ru/20211210/klimat-1763123522.html
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата - РИА Новости, 10.12.2021
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата
Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:15
2021-12-10T14:15
наука
общество
сочи
российская академия наук
климат
александр сергеев (ран)
россия
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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень важен для укрепления российских позиций в международной климатической повестке, заявил президент РАН Александр Сергеев.На полях Конгресса молодых ученых, проходящего в Сочи, журналисты попросили Сергеева рассказать, чем Год науки и технологий, проходящий в России в 2021 году, запомнился ему с точки зрения конкретных открытий."В этом году наши ученые определили, что ввиду того, что полярное лето стало более длинным, исключительно эффективно и мощно идет депонирование СО2 на морской поверхности", - сказал СергеевПо его словам, водоросли, находящиеся в 10 метрах от морской поверхности, в российских арктических морях поглощают углекислый газ "гораздо более эффективнее", чем в других."Это великолепное открытие", - подчеркнул Сергеев.Ученые во всем мире сейчас изучают, какие природные системы и в какой степени поглощают углекислый газ.
https://ria.ru/20211207/klimat-1762559238.html
https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html
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общество, сочи, российская академия наук, климат, александр сергеев (ран), россия
14:15 10.12.2021
 
Российские ученые сделали "великолепное открытие" в области климата

Глава РАН Сергеев: арктические моря эффективнее, чем другие, поглощают углекислый газ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень важен для укрепления российских позиций в международной климатической повестке, заявил президент РАН Александр Сергеев.
На полях Конгресса молодых ученых, проходящего в Сочи, журналисты попросили Сергеева рассказать, чем Год науки и технологий, проходящий в России в 2021 году, запомнился ему с точки зрения конкретных открытий.
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"В этом году наши ученые определили, что ввиду того, что полярное лето стало более длинным, исключительно эффективно и мощно идет депонирование СО2 на морской поверхности", - сказал Сергеев
По его словам, водоросли, находящиеся в 10 метрах от морской поверхности, в российских арктических морях поглощают углекислый газ "гораздо более эффективнее", чем в других.
"Это великолепное открытие", - подчеркнул Сергеев.
Ученые во всем мире сейчас изучают, какие природные системы и в какой степени поглощают углекислый газ.
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НаукаОбществоСочиРоссийская академия наукКлиматАлександр Сергеев (РАН)Россия
 
 
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