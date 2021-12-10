СМИ: у Украины нет оружия, чтобы противостоять российскому "Искандеру"
РБК-Украина: ВСУ не располагают оружием, чтобы противостоять российским ракетам "Искандер"
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкТренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М" в Ивановской области
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украина не имеет оружия, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса "Искандер", говорится в статье агентства "РБК-Украина".
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, нуждается в поддержке Запада по этим направлениям.
"Украина не располагает оружием, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса "Искандер". В вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют", - говорится в статье, опубликованной в пятницу.
В материале говорится, что формально, на вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах. В частности, это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему - противоракет (зенитных управляемых ракет) – у страны нет.
Вместе с тем генерал-лейтенант ВС Украины Игорь Романенко заявил "РБК-Украина", что пару систем С-300В1 Украина получила из России в период развала Советского Союза, но, по его словам, передачу ракет РФ затягивала, а затем и вовсе решила не давать.
"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами - на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", - цитирует Романенко агентство.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.