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Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72%
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72% - РИА Новости, 10.12.2021
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72%
Коллективный иммунитет к коронавирусу выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:37
2021-12-10T15:37
2021-12-10T15:37
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 83,7%.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72%
Вице-премьер Голикова: в шести регионах коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 72%