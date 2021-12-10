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Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72%

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72% - РИА Новости, 10.12.2021

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 72%

Коллективный иммунитет к коронавирусу выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:37

2021-12-10T15:37

2021-12-10T15:37

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 83,7%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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