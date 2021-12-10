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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/immunitet-1763142278.html
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 55,7%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 55,7% - РИА Новости, 10.12.2021
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 55,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 55,7 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:32
2021-12-10T17:02
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 55,7 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Таким образом, за неделю этот показатель увеличился на два процента.Кроме того, в Чечне, Карачаево-Черкессии и Адыгее эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф, дающего комплексную оценку ситуации.Вместе с этим в 12 регионах обстановка улучшилась. Это Волгоградская, Оренбургская, Рязанская, Томская, Челябинская области, Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ.Она подчеркнула, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 80 процентов возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний.Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".Из российских регионов первым этот порог преодолел Севастополь. Сейчас показатель там находится на уровне 83,7 процента. Еще в шести субъектах коллективный иммунитет превышает 72 процента. Это Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург, Тыва, Московская область и Москва.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:32 10.12.2021 (обновлено: 17:02 10.12.2021)
 
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 55,7%

Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 55,7 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Таким образом, за неделю этот показатель увеличился на два процента.
"При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской республике", — привели слова заместителя председателя правительства в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, в Чечне, Карачаево-Черкессии и Адыгее эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф, дающего комплексную оценку ситуации.
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Вчера, 10:33Распространение коронавируса
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Вместе с этим в 12 регионах обстановка улучшилась. Это Волгоградская, Оренбургская, Рязанская, Томская, Челябинская области, Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ.

По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз", — добавила Голикова.

Она подчеркнула, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 80 процентов возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний.
Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".
Из российских регионов первым этот порог преодолел Севастополь. Сейчас показатель там находится на уровне 83,7 процента. Еще в шести субъектах коллективный иммунитет превышает 72 процента. Это Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург, Тыва, Московская область и Москва.
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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