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Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета

Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета - РИА Новости, 03.12.2021

Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета

Наименьшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 у Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Владимирской области,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:04

2021-12-03T21:04

2021-12-03T21:04

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наименьшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 у Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Владимирской области, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Согласно данным оперативного штаба, Севастополь первым среди регионов страны достиг коллективного иммунитета к коронавирусу (80,8%). Уровень коллективного иммунитета выше 72% продемонстрировали Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва."Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (24,9%), Кабардино-Балкарской Республике (36,2%), Карачаево-Черкесской Республике (36,2%), Ставропольском крае (36,2%), Владимирской области (39,3%)", - сказала Голикова, чьи слова привели в ее аппарате.

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии