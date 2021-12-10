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В постпредстве России призвали ОБСЕ держать на контроле ситуацию с Ассанжем
В постпредстве России призвали ОБСЕ держать на контроле ситуацию с Ассанжем - РИА Новости, 10.12.2021
В постпредстве России призвали ОБСЕ держать на контроле ситуацию с Ассанжем
Постоянное представительство РФ при ОБСЕ после решения суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявило, что... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:23
2021-12-10T15:23
в мире
олимпийские игры
twitter
сша
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
обсе
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ после решения суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявило, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен держать данный вопрос "на плотном контроле"."Сегодня высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США по делу об экстрадиции Ассанжа. Уверены, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ должен держать этот вопрос на плотном контроле", - говорится в сообщении в Twitter представительства.В постпредстве отметили, что решение суда стало "печальной новостью" в День прав человека "для всех тех, кто искренне выступает за их защиту".В пятницу суд Лондона удовлетворил апелляцию США, разблокировав тем самым возможность экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, олимпийские игры, twitter, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, обсе, россия
15:23 10.12.2021
 
В постпредстве России призвали ОБСЕ держать на контроле ситуацию с Ассанжем

В постпредстве России призвали ОБСЕ контролировать ситуацию с решением по делу Ассанжа

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ после решения суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявило, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен держать данный вопрос "на плотном контроле".
"Сегодня высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США по делу об экстрадиции Ассанжа. Уверены, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ должен держать этот вопрос на плотном контроле", - говорится в сообщении в Twitter представительства.
В постпредстве отметили, что решение суда стало "печальной новостью" в День прав человека "для всех тех, кто искренне выступает за их защиту".
В пятницу суд Лондона удовлетворил апелляцию США, разблокировав тем самым возможность экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
15:03Сказано в эфире
Симоньян о решении суда в Лондоне по Ассанжу: расправа и, по сути, казнь
 
В миреОлимпийские игрыTwitterСШАЛондонДжулиан АссанжWikiLeaksОБСЕРоссия
 
 
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