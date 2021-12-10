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Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 10.12.2021
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном
Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:35
2021-12-10T15:27
в мире
азербайджан
минобороны армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении.В министерстве пообещали позднее обнародовать данные погибшего и информацию о состоянии здоровья раненых.Указано, что в 13:30 (12:30 мск) перестрелка прекратилась.За последние два дня Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на границе. В Армении заявляли о ранении двух военных, в Азербайджане — об одном погибшем.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.
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в мире, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:35 10.12.2021 (обновлено: 15:27 10.12.2021)
 
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о гибели военного при перестрелке на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении.
"В полдень (11:00 мск) 10 декабря в результате перестрелки, возникшей после агрессивных действий подразделений ВС Азербайджана, с армянской стороны один человек погиб, несколько военнослужащих ранены", — говорится на сайте ведомства.
В министерстве пообещали позднее обнародовать данные погибшего и информацию о состоянии здоровья раненых.
Указано, что в 13:30 (12:30 мск) перестрелка прекратилась.
Бои на границе Армении и Азербайджана Бои на границе Армении и Азербайджана desk
Инфографика
За последние два дня Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на границе. В Армении заявляли о ранении двух военных, в Азербайджане — об одном погибшем.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.
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В миреАзербайджанМинобороны АрменииСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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