https://ria.ru/20211210/armeniya-1763128480.html

Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном

Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 10.12.2021

Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном

Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:35

2021-12-10T14:35

2021-12-10T15:27

в мире

азербайджан

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении.В министерстве пообещали позднее обнародовать данные погибшего и информацию о состоянии здоровья раненых.Указано, что в 13:30 (12:30 мск) перестрелка прекратилась.За последние два дня Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на границе. В Армении заявляли о ранении двух военных, в Азербайджане — об одном погибшем.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.

https://ria.ru/20211207/bezopasnost-1762640995.html

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в мире, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе