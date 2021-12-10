https://ria.ru/20211210/armeniya-1763128480.html
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 10.12.2021
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном
Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:35
2021-12-10T14:35
2021-12-10T15:27
в мире
азербайджан
минобороны армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщило Министерство обороны Армении.В министерстве пообещали позднее обнародовать данные погибшего и информацию о состоянии здоровья раненых.Указано, что в 13:30 (12:30 мск) перестрелка прекратилась.За последние два дня Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на границе. В Армении заявляли о ранении двух военных, в Азербайджане — об одном погибшем.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.
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в мире, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:35 10.12.2021 (обновлено: 15:27 10.12.2021)
Армения заявила о гибели военного в перестрелке на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о гибели военного при перестрелке на границе с Азербайджаном