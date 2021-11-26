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Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы
Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы - РИА Новости, 26.11.2021
Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца года создать механизмы демаркации и РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:55
2021-11-26T20:41
в мире
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
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СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.Об этом по итогам трехсторонней встречи, которая состоялась в Сочи и продолжалась около трех часов, сообщил российский лидер.Путин уточнил, что никаких препятствий для создания этих механизмов нет.Он подчеркнул, что участники отдали должное работе российских миротворцев и пограничников, а также очень подробно обсудили экономические вопросы, прежде всего, разблокирование транспортных коридоров, включая железную дорогу и автомобильное сообщение.Путин добавил, что на следующей неделе вице-премьеры трех стран соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения некоторых итогов.В свою очередь, Пашинян отметил, что стороны сверили мнения по многим проблемам."Оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", — сказал он, пояснив, что зафиксированы общие представления, как будут работать экономические и транспортные коммуникации.Как добавил Алиев, Баку всегда выступал за последовательное выполнение гуманитарных правил."Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне", — отметил президент Азербайджана.По итогам трехсторонней встречи ее участники выступили с совместным заявлением.В этом документе они подтвердили "приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа".Кроме того, стороны договорились повышать уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.Подчеркивается, что Россия будет и в дальнейшем содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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в мире, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
19:55 26.11.2021 (обновлено: 20:41 26.11.2021)
 
Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы

Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы Азербайджана и Армении

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.
Об этом по итогам трехсторонней встречи, которая состоялась в Сочи и продолжалась около трех часов, сообщил российский лидер.
Путин уточнил, что никаких препятствий для создания этих механизмов нет.
Он подчеркнул, что участники отдали должное работе российских миротворцев и пограничников, а также очень подробно обсудили экономические вопросы, прежде всего, разблокирование транспортных коридоров, включая железную дорогу и автомобильное сообщение.
"Я хотел бы <...> еще раз поблагодарить президента Азербайджана и премьера Армении за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг Карабахской проблемы и в целом в регионе. Мы, должен это сказать с самого начала, мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", — сказал президент России.
Путин добавил, что на следующей неделе вице-премьеры трех стран соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения некоторых итогов.
В свою очередь, Пашинян отметил, что стороны сверили мнения по многим проблемам.
"Оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", — сказал он, пояснив, что зафиксированы общие представления, как будут работать экономические и транспортные коммуникации.
Как добавил Алиев, Баку всегда выступал за последовательное выполнение гуманитарных правил.
"Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне", — отметил президент Азербайджана.
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По итогам трехсторонней встречи ее участники выступили с совместным заявлением.
В этом документе они подтвердили "приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа".
Кроме того, стороны договорились повышать уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.
Подчеркивается, что Россия будет и в дальнейшем содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Бои на границе Армении и Азербайджана Бои на границе Армении и Азербайджана desk
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В миреАрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссия
 
 
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