https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763043402.html
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом - РИА Новости, 09.12.2021
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:23
2021-12-09T23:23
2021-12-09T23:31
в мире
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донбасс
ситуация в днр и лнр
джо байден
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры Зеленского и Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа."Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США – ред.). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.
https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак
23:23 09.12.2021 (обновлено: 23:31 09.12.2021)
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Президент Украины Зеленский: обсудил с Байденом урегулирование конфликта в Донбассе