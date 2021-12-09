https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763043402.html

Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом - РИА Новости, 09.12.2021

Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:23

2021-12-09T23:23

2021-12-09T23:31

в мире

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донбасс

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джо байден

владимир зеленский

андрей ермак

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры Зеленского и Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа."Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США – ред.). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html

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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак