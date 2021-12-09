https://ria.ru/20211209/verblyud-1762908257.html

Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса

Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса - РИА Новости, 09.12.2021

Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса

В Саудовской Аравии 40 верблюдов исключили из участия в конкурсе красоты, сообщает Associated Press. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:34

2021-12-09T14:34

2021-12-09T14:34

культура

новости культуры

саудовская аравия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Саудовской Аравии 40 верблюдов исключили из участия в конкурсе красоты, сообщает Associated Press. Причина — ботокс, вколотый в губы животных. Чтобы улучшить внешний вид конкурсантов их владельцы также делали верблюдам "подтяжку лица" и кололи им препараты, увеличивающие мышечную массу. Эти манипуляции и другие косметические преобразования на конкурсе запрещены. Призовой фонд соревнования составляет порядка 66 миллионов долларов. Конкурс красоты верблюдов — это главное событие масштабного фестиваля, на котором также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия, где обычно участвуют тысячи животных. Праздник направлен на то, чтобы сохранить роль верблюда в традициях бедуинов и наследии королевства.

https://ria.ru/20201217/yunesko-1589627803.html

саудовская аравия

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новости культуры, саудовская аравия