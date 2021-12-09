Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/verblyud-1762908257.html
Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса
Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса - РИА Новости, 09.12.2021
Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса
В Саудовской Аравии 40 верблюдов исключили из участия в конкурсе красоты, сообщает Associated Press. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:34
2021-12-09T14:34
культура
новости культуры
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762919992_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c015a858b53d63956271fc722395376f.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Саудовской Аравии 40 верблюдов исключили из участия в конкурсе красоты, сообщает Associated Press. Причина — ботокс, вколотый в губы животных. Чтобы улучшить внешний вид конкурсантов их владельцы также делали верблюдам "подтяжку лица" и кололи им препараты, увеличивающие мышечную массу. Эти манипуляции и другие косметические преобразования на конкурсе запрещены. Призовой фонд соревнования составляет порядка 66 миллионов долларов. Конкурс красоты верблюдов — это главное событие масштабного фестиваля, на котором также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия, где обычно участвуют тысячи животных. Праздник направлен на то, чтобы сохранить роль верблюда в традициях бедуинов и наследии королевства.
https://ria.ru/20201217/yunesko-1589627803.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762919992_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_132a1f536de0d05265d935aa9605d67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, саудовская аравия
14:34 09.12.2021
 
Участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса

В Саудовской Аравии участников конкурса красоты верблюдов исключили из-за ботокса

© AFP 2021 / Fayez Nureldine/Ежегодный Верблюжий фестиваль имени Короля Абдулазиза в 2020 году
Ежегодный Верблюжий фестиваль имени Короля Абдулазиза в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Fayez Nureldine/
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Саудовской Аравии 40 верблюдов исключили из участия в конкурсе красоты, сообщает Associated Press.
Причина — ботокс, вколотый в губы животных. Чтобы улучшить внешний вид конкурсантов их владельцы также делали верблюдам "подтяжку лица" и кололи им препараты, увеличивающие мышечную массу. Эти манипуляции и другие косметические преобразования на конкурсе запрещены.
Призовой фонд соревнования составляет порядка 66 миллионов долларов.
Конкурс красоты верблюдов — это главное событие масштабного фестиваля, на котором также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия, где обычно участвуют тысячи животных. Праздник направлен на то, чтобы сохранить роль верблюда в традициях бедуинов и наследии королевства.
Традиционные верблюжьи бега во время фестиваля верблюдов на окраине Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 10:41Культура
Верблюжьи бега и кускус внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
 
КультураНовости культурыСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия
03:18Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Лента новостейМолния
Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествияКрым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД