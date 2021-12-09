https://ria.ru/20211209/utechka-1763014651.html

Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных

Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных - РИА Новости, 09.12.2021

Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных

Гендиректор наркологической клиники Verimed в Москве Алексей Булкин опроверг данные об утечке в интернет базы данных пациентов этого лечебного учреждения. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:17

2021-12-09T19:17

2021-12-09T19:17

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гендиректор наркологической клиники Verimed в Москве Алексей Булкин опроверг данные об утечке в интернет базы данных пациентов этого лечебного учреждения.В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные из базы клиники Verimed, лечащей от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы, так как в сети появилось объявление об утечке 250 тысяч записей. Эксперты предполагают, что записи могут дублироваться - их количество не равно числу пациентов. Роскомнадзор информировал, что направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.Он отметил, что сообщения об утечке базы в один из Telegram-каналов не соответствуют действительности. "Распространенная… информация в отношении якобы сложившейся в клинике ситуации о предложении продажи базы данных клиники не соответствует действительности, является ложной и не имеет под собой никаких оснований", - указал Булкин.Как добавил гендиректор, клиника действует по законам РФ, предпринимает все необходимые действия для защиты конфиденциальной информации и не распространяет эти данные третьим лицам. Указывается, что для недопущения утечек данные хранятся исключительно на бумажных носителях, доступ есть только у уполномоченного медицинского персонала общества.

https://ria.ru/20211209/putin-1762948688.html

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медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, telegram (приложение), россия