Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных
В наркологической клинике Verimed в Москве опровергли информацию об утечке базы данных
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гендиректор наркологической клиники Verimed в Москве Алексей Булкин опроверг данные об утечке в интернет базы данных пациентов этого лечебного учреждения.
В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные из базы клиники Verimed, лечащей от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы, так как в сети появилось объявление об утечке 250 тысяч записей. Эксперты предполагают, что записи могут дублироваться - их количество не равно числу пациентов. Роскомнадзор информировал, что направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.
"Утечки ни персональных данных клиентов клиники, ни врачебной тайны в организации зафиксировано не было. Общество надлежащим образом обращается с информацией, ставшей известной в связи с исполнением профессиональных обязанностей", - цитируются в сообщении клиники слова Булкина.
Он отметил, что сообщения об утечке базы в один из Telegram-каналов не соответствуют действительности. "Распространенная… информация в отношении якобы сложившейся в клинике ситуации о предложении продажи базы данных клиники не соответствует действительности, является ложной и не имеет под собой никаких оснований", - указал Булкин.
Как добавил гендиректор, клиника действует по законам РФ, предпринимает все необходимые действия для защиты конфиденциальной информации и не распространяет эти данные третьим лицам. Указывается, что для недопущения утечек данные хранятся исключительно на бумажных носителях, доступ есть только у уполномоченного медицинского персонала общества.