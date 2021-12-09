Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/utechka-1763014651.html
Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных
Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных - РИА Новости, 09.12.2021
Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных
Гендиректор наркологической клиники Verimed в Москве Алексей Булкин опроверг данные об утечке в интернет базы данных пациентов этого лечебного учреждения. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:17
2021-12-09T19:17
медиа - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
здоровье - общество
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/76/1497457663_0:76:3076:1806_1920x0_80_0_0_0a351c21600d71619b4ffa302fa515a2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гендиректор наркологической клиники Verimed в Москве Алексей Булкин опроверг данные об утечке в интернет базы данных пациентов этого лечебного учреждения.В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные из базы клиники Verimed, лечащей от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы, так как в сети появилось объявление об утечке 250 тысяч записей. Эксперты предполагают, что записи могут дублироваться - их количество не равно числу пациентов. Роскомнадзор информировал, что направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.Он отметил, что сообщения об утечке базы в один из Telegram-каналов не соответствуют действительности. "Распространенная… информация в отношении якобы сложившейся в клинике ситуации о предложении продажи базы данных клиники не соответствует действительности, является ложной и не имеет под собой никаких оснований", - указал Булкин.Как добавил гендиректор, клиника действует по законам РФ, предпринимает все необходимые действия для защиты конфиденциальной информации и не распространяет эти данные третьим лицам. Указывается, что для недопущения утечек данные хранятся исключительно на бумажных носителях, доступ есть только у уполномоченного медицинского персонала общества.
https://ria.ru/20211209/putin-1762948688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/76/1497457663_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_2fd064e063f47c5c7c78d2e0ae5ed2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, telegram (приложение), россия
19:17 09.12.2021
 
Наркологическая клиника Verimed опровергла информацию об утечке базы данных

В наркологической клинике Verimed в Москве опровергли информацию об утечке базы данных

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гендиректор наркологической клиники Verimed в Москве Алексей Булкин опроверг данные об утечке в интернет базы данных пациентов этого лечебного учреждения.
В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные из базы клиники Verimed, лечащей от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы, так как в сети появилось объявление об утечке 250 тысяч записей. Эксперты предполагают, что записи могут дублироваться - их количество не равно числу пациентов. Роскомнадзор информировал, что направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.
"Утечки ни персональных данных клиентов клиники, ни врачебной тайны в организации зафиксировано не было. Общество надлежащим образом обращается с информацией, ставшей известной в связи с исполнением профессиональных обязанностей", - цитируются в сообщении клиники слова Булкина.
Он отметил, что сообщения об утечке базы в один из Telegram-каналов не соответствуют действительности. "Распространенная… информация в отношении якобы сложившейся в клинике ситуации о предложении продажи базы данных клиники не соответствует действительности, является ложной и не имеет под собой никаких оснований", - указал Булкин.
Как добавил гендиректор, клиника действует по законам РФ, предпринимает все необходимые действия для защиты конфиденциальной информации и не распространяет эти данные третьим лицам. Указывается, что для недопущения утечек данные хранятся исключительно на бумажных носителях, доступ есть только у уполномоченного медицинского персонала общества.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
15:08
Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных
 
Медиа - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Здоровье - ОбществоTelegram (приложение)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия
03:18Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Лента новостейМолния
Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествияКрым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД